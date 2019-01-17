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瀧澤秀明就任傑尼斯「最帥社長」　害羞遞名片網驚：根本偶像劇！

▲▼瀧澤秀明驚爆有私生子。（圖／翻攝自推特）

▲瀧澤秀明引退後，正式成為傑尼斯子公司社長。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯男星瀧澤秀明2018年底引退，17日最新動向曝光。他出任新公司「Johnny's Island」的社長，主要負責旗下300位小傑尼斯，以及挖掘新人的工作。他就職後第一個任務，便是3月舉行的小傑尼斯演唱會的製作人。

據日媒《日刊體育報》報導，瀧澤秀明受訪時拿出人生史上第一張名片，上面印著「社長」，難掩羞澀說：「我完全沒有實感，很不好意思。有一部分工作人員逗著喊我『社長』，但是希望大家不要改掉喊我的方式比較好。」他上任後除了負責規劃演唱會，還將6人男團「Snow Man」再增加3名成員，被視為鐵腕改革的第一步，同時放眼亞洲、北美市場，還會提出更多嶄新企劃。

▲瀧澤秀明就任新公司社長。（圖／翻攝自推特）

▲瀧澤秀明就任社長，受訪時害羞遞名片。（圖／翻攝自推特）

▲瀧澤秀明就任新公司社長。（圖／翻攝自推特）

▲瀧澤秀明就任社長，將男團「Snow Man」增為9人。（圖／翻攝自推特）

日本網友對瀧澤秀明擔任社長反應熱烈，有人支持打氣，也有人認為近期偶像醜聞多，「希望可以好好教育下一個世代的人。」陸網形容瀧澤秀明是「霸道總裁上線」，輪番驚呼「沒想到小時候喜歡的人會成為霸道總裁」、「這是什麼偶像劇劇情啊」、「最帥社長！」

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