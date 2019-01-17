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黃心娣《花不棄》暗殺林依晨　糗喊：出門好怕被認出來

記者李欣容／綜合報導

黃心娣5年前因演出《蘭陵王》玉兔一角走紅，這次在新戲《小女花不棄》中一人分飾兩角，飾演青蕪、青妍，和師姐林依晨是對立關係，反派角色讓她害怕走在路上會被認出，笑說：「我出門眉毛不會畫這麼飛，應該就認不出來了吧！」

▲▼ 黃心娣《小女花不棄》飾演柳青妍。（圖／周子娛樂提供）

▲▼ 黃心娣在《小女花不棄》中飾演柳青妍、柳青蕪。（圖／周子娛樂提供，下同）

在《小女花不棄》劇中率先出場的姐姐「柳青蕪」一角，從首播就獲得熱烈反響，讓觀眾頻喊：「這款女殺手真是讓人又愛又恨！」而隨著劇情的發展，柳青蕪得到的罵聲也跟著越來越多。對此，黃心娣倒是很享受，因為她在開拍前為了角色做很多功課，從眼神到肢體，不管是自己揣摩或是跟導演討論，都下足了功夫。

▲▼ 黃心娣《小女花不棄》飾演柳青妍。（圖／周子娛樂提供）

當觀眾對她的角色產生這麼多恨意，也代表她詮釋得很到位，但黃心娣也擔心在路上會碰到太入戲的粉絲，俏皮地喊話：「我現在出門眉毛不會畫這麼高、這麼飛，也不會隨身帶把劍，這樣大家應該就認不出我是柳青蕪了吧！」 

▲▼ 黃心娣和林依晨是同門師姐妹。（圖／翻攝自Facebook／黃心娣 Tiara／林依晨微博）

▲黃心娣和林依晨是同門師姐妹。（圖／翻攝自Facebook／黃心娣 Tiara／林依晨微博）

黃心娣在《小女花不棄》裡飾演的另一個角色「柳青妍」，在最新劇情中終於登場，不同於柳青蕪的冷酷，柳青妍表面嬌媚、卻暗著使壞的形象再度讓大家驚喜。

黃心娣說，雖然對觀眾來講都是壞人，但還是必須做出有所差別的壞和性格，「不只是為了區分角色，而是我覺得每種壞都是因為不同的出生背景和經歷堆疊出來的，怎麼樣都是不一樣的。」

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關鍵字

黃心娣, 小女花不棄, 林依晨

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