文慧如狂被抱好羞！　男主角像「搬大型重物」下秒糗翻

記者盧薇淩／台北報導

歌手文慧如拍攝MV《愛情十萬個為什麼》，被要求穿上特殊實驗木乃伊裝，雙腳一同入袋讓她無法行走，戲服穿脫麻煩，文慧如移動都得靠攝影師、導演、男演員等壯漢輪番公主抱，她害羞地說：「今天是我人生被抱最多次的一天，好害羞喔！尤其真是辛苦男主角了，後來主要都是他在抱，雖然是為了培養感情，但他感覺像搬運大型重物一樣，讓我很不好意思。」

▲文慧如穿著木乃伊裝被抱來抱去。（圖／華研提供）

問及此次拍攝MV所面臨的最大考驗是什麼？文慧如毫不猶豫的說：「要在這麼冷的天，穿短袖、光著腳在廢墟裡面狂奔，真的滿困難的！」穿著白色及膝病袍的文慧如露出一雙細直美腿，她也開玩笑地說：「其實我想當腿部模特兒很久了，好險今天光腳跑步沒有受傷。我很自豪的一點是我的腿完全沒有腳毛喔！」搞怪的發言笑壞眾人。

▲文慧如拍攝新歌MV。（圖／華研提供）

文慧如上次拍攝《只有眼淚》MV感情戲過於害羞，不停被笑，此次她宣告要雪恥，以往談戀愛時不習慣公然放閃的她，為了此次的感情戲做足功課、觀察許多情侶的互動模式。對於這支MV的男主角人選，導演也給她幾個選項，從中選出自己心目中的理想人選，因此她在拍攝前，就很期待和男主角對戲，並稱讚對方就如外表給人的感覺一樣，十分活潑、熱情又幽默。

問及戀愛對象的理想條件，文慧如表示：「我喜歡年紀大一點的、比較哥哥類型，可以照顧我的人。如果對方剛好活潑、開朗、幽默的話那就更棒！」而她也開心地分享，這次MV中男主角來拯救她逃離外星人魔掌的設定，滿足了她想被白馬王子拯救的小小心願，很喜歡這樣童話般的浪漫劇情。

▲▼文慧如在mv中被外星人綁架，男主角相救。（圖／華研提供）