這些韓國偶像「真的都整型過！」　動刀部位公開

記者李湘文／綜合報導

K-pop風潮持續席捲全世界，年年都有長相精緻的偶像出道，然而這麼多漂亮、帥氣的面孔，到底有沒有經過「人工調整」，一直是大眾好奇的問題。大部分偶像都注重形象，就算整型也小心隱瞞，但其中也有人不以為恥，大方承認，誠實態度反而更受粉絲讚賞！

▲DIA 鄭彩娟。（圖／翻攝自DIA Instagram）

出身自《Produce 101》第一季的鄭彩娟，當初就是因為有著驚人的美貌，在節目剛開始播出時，就已經抓住許多觀眾的目光。她之前錄製節目《Video Star》，被問到整型話題，直率承認「我整了鼻子」，因為小學時太胖，所以後來拚了命減肥，加上鼻子手術，才有了現在的美貌。

▲MOMOLAND 珠伊。（圖／翻攝自臉書／MOMOLAND）

「MOMOLAND」團員珠伊有著大方性格，憑著有話直說、活潑率真的樣貌，在出道後迅速成為人氣王。她上電視節目《黃金漁場》，更坦率表示出道前整過型，把耳朵軟骨拿出來墊高鼻樑，但只維持3個月就塌了，無奈說「覺得像是被騙」，誠實發言令眾人莞爾。

▲SISTAR 孝琳。（圖／翻攝自孝琳Instagram）

孝琳也以大喇喇的個性聞名，曾坦承從出道前就很想動手術變漂亮，所以先割了雙眼皮，「我本來只是想縫，但後來發現有部分被切開。」她本來還想墊高鼻子，卻被醫生勸阻「最好滿足現狀」，而且也沒有得到經紀公司支持，只好先放棄，但至今依然念念不忘，堅持有機會的話還是想做。

▲SISTAR 昭宥。（圖／翻攝自昭宥Instagram）

昭宥跟孝琳一樣以「SISTAR」出道，以自然美形象受到大眾喜愛，沒想到2017年也在節目《黃金漁場》中坦承整型，出道前就有稍微墊過鼻尖。此外，她出道後，因為看到很多酸民留言攻擊外貌，感到非常受傷，曾到整型外科諮詢，想過要做拉提嘴角的手術，但後來沒有實行。

▲FIESTAR 曹璐。（圖／翻攝自曹璐Instagram）

FIESTAR的大陸籍成員曹璐有著大喇喇的性格，對於整型也直言不諱，曾在《黃金漁場》坦承出道前做過手術，調整了眼睛、鼻子。她認為歌手不僅要有實力，「長相也需要競爭力」，所以並不覺得整型有什麼不好，只是個人選擇罷了，十分坦蕩。

▲2NE1 Minzy。（圖／翻攝自Minzy Instagram）

Minzy在2009年出道，2013年突然被發現長相變得不太一樣，大方承認在休息期間整了鼻子。她解釋，因為長期受到鼻炎困擾，被醫生建議動手術根治，「媽媽跟我說，既然都要接受手術，乾脆順便把鼻子整型」，考慮之後決定接受，在治鼻炎的時候也改變了外型。

▲Jewelry 藝媛。（圖／翻攝自藝媛Instagram）

藝媛2014年上節目《音談悖論》，透露做過鼻樑手術，但對於成果有點後悔，「以前我是像熊寶寶一樣的形象，現在卻顯得鼻子很突出。」她隔年參加《我們結婚了》，給占卜師看面相時，也吐露想再重新調整鼻子的念頭，但最後因為「可能失去財運」被阻止。

▲SPICA 甫娥。（圖／翻攝自甫娥Instagram）

甫娥曾在《強心臟》公開自己的高中畢業照，當時臉比較圓、鼻子也塌，跟現在五官立體的模樣略有差別。她坦言鼻子動過手術，加上努力的減肥，才有了螢幕前亮麗的模樣，並表示：「我覺得這是對觀眾的禮貌。」

▲帝國之子 光熙。（圖／翻攝自光熙Instagram）

整型並不是只流行於女偶像之間，男性偶像也會動手術讓自己變得更上相，其中最有名的例子就是光熙。他坦承出道前為了提升競爭力，大範圍整了鼻子、眼睛、額頭，不只痛，還花了整整1年才恢復，但認為整型效果確實不錯，也經常主動拿這個話題開玩笑，可說是最大方面對整型的偶像。

▲Super Junior 希澈。（圖／翻攝自希澈Instagram）

天團Super Junior的希澈也承認自己的鼻子整過，但不是為了變好看，只是因為摔傷，不得不接受隆鼻手術。他原本鼻樑就高，摔傷後希望墊回原本的高度，但醫生認為整體均衡度更重要，所以整完鼻子之後，鼻樑反而變低了。他直言：「雖然身邊的人都說很好，但我自己還是不滿意。」還是希望鼻子能再高一點。

▲JBJ 權玄彬。（圖／翻攝自權玄彬Instagram）

權玄彬從選秀節目《Produce 101》出身，在節目初期曾錄製一支恐怖箱影片，當時提到網友質疑他整型一事，便坦承鼻子確實動過，但也強調：「我除了鼻子之外，其它部位都沒有整型、都是天然的！」還當場用拳頭敲下巴自清，超誠實的態度令觀眾發笑，也博得好感。