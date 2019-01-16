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妻22年前過世..108歲爺爺獨過年！　蕭秉治一早到家送暖

記者盧薇淩／台北報導

「全能創作才子」蕭秉治時常熱心公益，愛心不落人後的他，除了認桌寒士尾牙，更義不容辭地擔任到宅義工，在華山基金會的的帶領下，16日一早來到108歲「人瑞」王爺爺家，由於妻子在22年前逝世，只剩他一人，農曆新年將至，蕭秉治提前與王爺爺溫馨過年，幫爺爺家張貼春聯，獻上年節祝賀，並送上蘋果、脆瓜、鱸魚，分別象徵平平安安、健康頂呱呱、年年有餘。

▲▼蕭秉治老人年菜活動 。（圖／華山基金會＿

▲蕭秉治老人年菜活動。（圖／華山基金會）

除此之外，蕭秉治送上邀請卡邀約王爺爺於1月27日到參加「第29屆寒士吃飽30尾牙」，感受社會溫暖，看到王爺爺保養得宜，蕭秉治當場向他請教，爺爺也開心地分享按摩秘訣。提前陪王爺爺過年，蕭秉治今年過年則在和家人吃完年夜飯後，大年初一就飛到「重生之地」洛杉磯，休息一個月全心催生新專輯。

▲▼蕭秉治老人年菜活動 。（圖／華山基金會＿

▲蕭秉治到爺爺家當志工。（圖／華山基金會）

蕭秉治去年推出睽違3年的創作專輯《凡人Mortal》，新歌演唱會五千人同樂擠爆信義香堤大道廣場，同時也吸引線上12萬歌迷觀看，歌迷留言不斷留言許願求演唱會，而這個聲音唱片公司也聽到了，將會視場地情況與檔期，希望能盡量完成歌迷的新年新希望。至於蕭秉治新年新希望，除了希望創作靈感源源不絕，寫出新歌推新輯，他笑說：「還有一個心願，想要帶著『豬血糕』（蕭秉治養的狗）一起到河濱公園放煙火！」平凡的小幸福。
 
基金會將於1月27日與人安、創世策略聯盟，辦理「第29屆寒士吃飽30」。全台16處，邀請近萬名長輩參與，期盼民眾能雪中送炭，認助紅包500/份、認桌5,000/桌、「因為有您 送愛到家」常年服務經費1250/月，詳情請上網查詢。

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