ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳玉珊集郵男神「林志穎驚喜慶生」　蛋糕上4個字有亮點

記者洪文／綜合報導

暢銷漫畫《惡作劇之吻》唯一授權海外電影版，《我的少女時代》導演陳玉珊與男主角王大陸3度合作。王大陸打趣形容對方：「比少女還少女的導演！從徐太宇到渤王到江直樹，合作3次，我也要被感染少女心了」導演陳玉珊回應：「你們同樣也是我的青春啊。」她也感謝在生日時來驚喜探班的林志穎以及女主角林允每日貼心請喝手搖飲料，都把她給餵胖了。

▲▼陳玉珊、林志穎 。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲陳玉珊、林志穎 。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲▼陳玉珊、林志穎 。（圖／翻攝自林志穎微博）

其實陳玉珊、林志穎曾合作《放羊的孩子》，他前一陣子送上的蛋糕模仿陳玉珊打造，不過上面的造型讓網友想起《放羊的孩子》女主角的髮型與頭飾，蛋糕上面寫上4個字「一吻定情」，其實就是希望幫忙她宣傳新片《一吻定情》。

《一吻定情》由《我的少女時代》導演陳玉珊率幕後團隊推出，王大陸、林允主演，其他卡司包括金鐘獎視帝李銘順、永遠的性感女神鍾麗緹、全方位藝人邰智源、陳柏融、蔡思韵、蔡頤榛（五熊）、「這群人」展瑞、展榮、董仔、茵聲與浩子(謝欣昊)、趙自強等助陣演出。

▲▼《一吻定情》工作照。（圖／車庫提供）

▲《一吻定情》工作照。（圖／車庫提供，以下同）

導演陳玉珊製作過《薰衣草》、《海豚灣戀人》、《王子變青蛙》、《放羊的星星》、《命中注定我愛你》、《下一站，幸福》等多部膾炙人口的偶像劇，現她帶來第二部的電影執導作品《一吻定情》，20年來她堅持把甜蜜與感動帶給觀眾，始終神采奕奕、活力充沛、並充滿了「少女心」的導演，包走了許多人的「少女時代」，讓陳玉珊有了另一個封號「少女隊長」。

▲▼《一吻定情》工作照。（圖／車庫提供）

電影《一吻定情》曾多次被翻拍成電視劇，耳熟能詳的故事，加上賣座佳作在前，還是首度海外電影化，導演陳玉珊這回要求更加嚴謹，陳玉珊表示，「人(物)設(定)不能變，但要賦予它新的創作，要有不同的特色，這件事是很難的。」所以對於台詞動機、敘事邏輯，還有演員們的表演，例如湘琴對直樹的眼神應該要如何，攝影機前的陳玉珊不斷為演員講解，修正表演內容，全都一一再三檢視，直到拍出自己滿意的成果。

▲▼《一吻定情》工作照。（圖／車庫提供）

導演陳玉珊拍攝期每天只睡3小時，卻依然精神奕奕地拍攝，嚴以律己的陳玉珊直言，「想要做到百分之百，想帶給觀眾愛的滿足感。」每天兢兢業業，認真呵護，才得以誕生《一吻定情》將會再次點燃大家的少女心。

《一吻定情》是暢銷漫畫《惡作劇之吻》唯一授權海外電影版，描述林允飾演的原湘琴喜歡上了王大陸飾演的天才少年江直樹，在她表白失敗準備放棄之際，爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡。一個猛追，一個猛逃，彌漫著甜蜜氣息的校園生活就此上演，兩人間的感情也不斷升溫。

《一吻定情》將於2月14日在台上映。

調皮媽狂喊：爸爸要回來了! 　柴柴超興奮一秒「袋鼠魂上身」

推薦閱讀

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

私生飯緊跟噁PO「好香、我一直摸他」　防彈SUGA氣到拿手機反拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐4天破百萬變宅王！　回台消失30天「狄鶯終於出聲」

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！　5年婚姻破局…密會台大嫩妹

兒子過動症發作「像搖頭娃」地上打滾！　高山峰每天陪走3km上學

《皓鑭傳》終於來了「首播日」曝光！　半個《延禧》回歸

吳宗憲名車「停地下室被撞爛」傻眼！　砰一聲30萬飛了…揪出他惹禍

《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

沈玉琳老婆「胸部發現硬塊」按了會痛！　醫疑罹乳癌…當場崩潰

酸民臭嘴罵Lisa「泰國來賺的！」　Jennie台上霸氣嗆聲護姐妹

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

私生飯緊跟噁PO「好香、我一直摸他」　防彈SUGA氣到拿手機反拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

一吻定情, 林志穎, 陳玉珊, 王大陸

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 野生周渝民帶女兒逛動物園！　「同框喻虹淵」畫面曝光甜炸
  2. 球球合照神秘男「未來請多指教❤」　網鷹眼分析是YouTuber：那顆痣！
  3. 陳玉珊集郵男神「林志穎驚喜慶生」　蛋糕上4個字有亮點
  4. 防彈「開麥唱跳10分鐘」直接領大賞　柾國臉蒼白累垮倒在台上
  5. 比台灣多46秒！《蜘蛛人：離家日》美版預告「梅嬸跟他調情」　網：鋼鐵人呢？
  6. 歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動
  7. 鄧超連問了3次　兒女堅決：你不是我爸！
  8. 柯叔元抽了30年宣布戒菸！　只花40天斷菸癮…他1個字點出成功關鍵
  9. 陳子玄緊身皮褲+高跟「秒增高180」　騎重機帥登場《炮仔聲》
  10. BLACKPINK「六億點擊神曲」官方MV被刪了！　TWICE、防彈也中招

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366