陳玉珊集郵男神「林志穎驚喜慶生」　蛋糕上4個字有亮點

記者洪文／綜合報導

暢銷漫畫《惡作劇之吻》唯一授權海外電影版，《我的少女時代》導演陳玉珊與男主角王大陸3度合作。王大陸打趣形容對方：「比少女還少女的導演！從徐太宇到渤王到江直樹，合作3次，我也要被感染少女心了」導演陳玉珊回應：「你們同樣也是我的青春啊。」她也感謝在生日時來驚喜探班的林志穎以及女主角林允每日貼心請喝手搖飲料，都把她給餵胖了。

▲陳玉珊、林志穎 。（圖／翻攝自林志穎微博）



其實陳玉珊、林志穎曾合作《放羊的孩子》，他前一陣子送上的蛋糕模仿陳玉珊打造，不過上面的造型讓網友想起《放羊的孩子》女主角的髮型與頭飾，蛋糕上面寫上4個字「一吻定情」，其實就是希望幫忙她宣傳新片《一吻定情》。

《一吻定情》由《我的少女時代》導演陳玉珊率幕後團隊推出，王大陸、林允主演，其他卡司包括金鐘獎視帝李銘順、永遠的性感女神鍾麗緹、全方位藝人邰智源、陳柏融、蔡思韵、蔡頤榛（五熊）、「這群人」展瑞、展榮、董仔、茵聲與浩子(謝欣昊)、趙自強等助陣演出。

▲《一吻定情》工作照。（圖／車庫提供，以下同）



導演陳玉珊製作過《薰衣草》、《海豚灣戀人》、《王子變青蛙》、《放羊的星星》、《命中注定我愛你》、《下一站，幸福》等多部膾炙人口的偶像劇，現她帶來第二部的電影執導作品《一吻定情》，20年來她堅持把甜蜜與感動帶給觀眾，始終神采奕奕、活力充沛、並充滿了「少女心」的導演，包走了許多人的「少女時代」，讓陳玉珊有了另一個封號「少女隊長」。

電影《一吻定情》曾多次被翻拍成電視劇，耳熟能詳的故事，加上賣座佳作在前，還是首度海外電影化，導演陳玉珊這回要求更加嚴謹，陳玉珊表示，「人(物)設(定)不能變，但要賦予它新的創作，要有不同的特色，這件事是很難的。」所以對於台詞動機、敘事邏輯，還有演員們的表演，例如湘琴對直樹的眼神應該要如何，攝影機前的陳玉珊不斷為演員講解，修正表演內容，全都一一再三檢視，直到拍出自己滿意的成果。

導演陳玉珊拍攝期每天只睡3小時，卻依然精神奕奕地拍攝，嚴以律己的陳玉珊直言，「想要做到百分之百，想帶給觀眾愛的滿足感。」每天兢兢業業，認真呵護，才得以誕生《一吻定情》將會再次點燃大家的少女心。

《一吻定情》是暢銷漫畫《惡作劇之吻》唯一授權海外電影版，描述林允飾演的原湘琴喜歡上了王大陸飾演的天才少年江直樹，在她表白失敗準備放棄之際，爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡。一個猛追，一個猛逃，彌漫著甜蜜氣息的校園生活就此上演，兩人間的感情也不斷升溫。

《一吻定情》將於2月14日在台上映。