太可愛！威秀限量《馴龍高手3》沒牙爆米花桶　網融化：嘴巴會吃❤

記者洪文/綜合報導

夢工廠動畫電影《馴龍高手》2010年開出票房佳績,相隔9年迎來最終章《馴龍高手3》(How To Train Your Dragon: The Hidden World),而台灣威秀影城獨家也限量推出「沒牙造型爆米花桶」以及「沒牙與光煞造型飲料杯」,超萌的沒牙爆米花桶影片一曝光,像極了沒牙吃爆米花的樣子,網友狂推:「太可愛!嘴巴好像會吃耶!」

▲▼《馴龍高手3》沒牙爆米花桶。(圖/威秀影城提供)



這次完結篇《馴龍高手3》亮點之一便是沒牙成功脫單,從預告裡面可以知道沒牙(Toothless)交了女朋友「光煞」(Light Fury),造型飲料杯除了沒牙也有光煞的款式,呆萌的坐姿造型還原了電影裡俏皮的樣子,適合朋友曬友情、情侶放閃打卡拍照。

▲▼《馴龍高手3》沒牙、光煞飲料杯。(圖/威秀影城提供)



《馴龍高手3》描述小嗝嗝和亞絲翠一起成為博克島的新族長之後,建立了一個既輝煌又混亂的龍之烏托邦。但是當一隻母 “光煞” 出現之後,同時博克島又面臨有史以來最可怕的威脅,小嗝嗝和沒牙就必須離開他們唯一的家園,前往一個大家都以為只存在於神話中的龍國秘境。當他們發現各自的真正使命之後,小嗝嗝這名龍騎士和他的龍沒牙,則將為了捍衛他們這一路走來所珍惜的一切,前往世界的盡頭,共同奮戰到底。

▲《馴龍高手3》劇照。(圖/UIP提供)



《馴龍高手3》由《馴龍高手》系列導演迪恩戴布洛伊和全明星卡司再度回歸,製片是《料理鼠王》、《小蟻雄兵》布萊德路易斯,以及《玩具總動員》、《馴龍高手》邦妮艾諾。

《馴龍高手3》2019年2月1日農曆春節在台上映。