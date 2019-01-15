太可愛！威秀限量《馴龍高手3》沒牙爆米花桶　網融化：嘴巴會吃❤

記者洪文／綜合報導

夢工廠動畫電影《馴龍高手》2010年開出票房佳績，相隔9年迎來最終章《馴龍高手3》（How To Train Your Dragon: The Hidden World），而台灣威秀影城獨家也限量推出「沒牙造型爆米花桶」以及「沒牙與光煞造型飲料杯」，超萌的沒牙爆米花桶影片一曝光，像極了沒牙吃爆米花的樣子，網友狂推：「太可愛！嘴巴好像會吃耶！」

▲▼《馴龍高手3》沒牙爆米花桶。（圖／威秀影城提供）



這次完結篇《馴龍高手3》亮點之一便是沒牙成功脫單，從預告裡面可以知道沒牙（Toothless）交了女朋友「光煞」（Light Fury），造型飲料杯除了沒牙也有光煞的款式，呆萌的坐姿造型還原了電影裡俏皮的樣子，適合朋友曬友情、情侶放閃打卡拍照。

▲▼《馴龍高手3》沒牙、光煞飲料杯。（圖／威秀影城提供）



《馴龍高手3》描述小嗝嗝和亞絲翠一起成為博克島的新族長之後，建立了一個既輝煌又混亂的龍之烏托邦。但是當一隻母 “光煞” 出現之後，同時博克島又面臨有史以來最可怕的威脅，小嗝嗝和沒牙就必須離開他們唯一的家園，前往一個大家都以為只存在於神話中的龍國秘境。當他們發現各自的真正使命之後，小嗝嗝這名龍騎士和他的龍沒牙，則將為了捍衛他們這一路走來所珍惜的一切，前往世界的盡頭，共同奮戰到底。

▲《馴龍高手3》劇照。（圖／UIP提供）



《馴龍高手3》由《馴龍高手》系列導演迪恩戴布洛伊和全明星卡司再度回歸，製片是《料理鼠王》、《小蟻雄兵》布萊德路易斯，以及《玩具總動員》、《馴龍高手》邦妮艾諾。

《馴龍高手3》2019年2月1日農曆春節在台上映。