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BLACKPINK私下照登色情網站IG！粉絲傻眼：這也要求關注？

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK正式展開首次世界巡迴演唱會，因師兄勝利開玩笑抱怨舞者都跑去師妹那場，一度引起話題，最近還無緣無故登上加拿大色情網站的官方IG，該網站在限時動態甚至還標註成員Rosé、追蹤她為好友，只因為「一個原因」，粉絲不爽開嗆：有事嗎？

▲BLACKPINK私下照登色情網站IG！粉絲傻眼：這也要牽扯？（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲BLACKPINK無故登上色情網站IG。（圖／翻攝自Jisoo IG）

日前加拿大知名色情網站在官方IG限時動態，新增幾張BLACKPINK粉絲拍攝的照片，畫面中可以看到LISA戴著太陽眼鏡的正面，以及金髮Rosé的背面身影，地點正是泰國，是BP首場世界巡迴演唱會的地點，小妮子們抽空去逛夜市，被粉絲捕捉私下出遊的照片。

▲BLACKPINK私下照登色情網站IG！粉絲傻眼：這也要牽扯？（圖／翻攝自pornhub IG）

▲色情網站IG還標註成員帳號。（圖／翻攝自pornhub IG）

然而這網站不但「盜圖」，甚至還標註Rosé，一度還追蹤她的帳號（現已取消），粉絲認為該網站之所以這麼做，單純是因為BP成員不小心被拍到站在一件T恤旁邊，T恤上面的字樣就是該知名網站LOGO。

▲BLACKPINK私下照登色情網站IG！粉絲傻眼：這也要牽扯？（圖／翻攝自pornhub IG）

▲該網站還一度追蹤Rosé帳號。（圖／翻攝自pornhub IG）

粉絲得知後有人覺得可笑、也有人氣炸，「還沒想到BP有一天會出現在這裡，好幽默～」、「認真的嗎？這哪裡好笑」、「真是嚇掉我的心臟，這也要求關注？」等留言。

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BLACKPINK, Lisa, Rosé, 日韓風

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