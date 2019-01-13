《花甲》嚴正嵐爆偽單身！　秘戀吉他手「勾手緊抱」影片被抓包

娛樂中心／綜合報導

藝人嚴正嵐在《花甲男孩轉大人》演「方瑋琪」一角爆紅，2018年初曾在媒體訪問中透露，已經和交往5年的男友分手，感情空窗2年。不過她13日被爆「偽單身」，勾手長髮男互動親密，而且雙方已經交往多年。

▲嚴正嵐因《花甲男孩轉大人》的「阿瑋」爆紅。（圖／翻攝自臉書）

據《壹週刊》報導，嚴正嵐在去年12月22日結束桃園演出後，被拍到長髮男進入她的香閨，直至深夜仍未出門，隔天練團到深夜，也搭上男方車子回家。新年初她也被拍到勾著男方的手臂走在街上，兩人互動宛如傳言中是一對戀人。

該男正是跟著嚴正嵐在各地演出的吉他手伍晴川。他從師大畢業後，攻讀美國柏克萊音樂學院，且2012年入選該校年度最優秀吉他手，更是首位入選的華人學生，同年以最高榮譽畢業，音樂資歷相當出色。

▲嚴正嵐和巡演的吉他手伍晴川互動親密，被推測是交往多年的戀人。（圖／翻攝自臉書）

此外，嚴正嵐曾在臉書PO出短片「挑戰川哥」，就是彈奏伍晴川過去出版的吉他書《吉他手與搖滾樂》中的創作曲，被聯想是隔空傳情。雙方在2013年曾公開舉辦過售票演出，因此被推測已經有5年情誼。



'▲嚴正嵐曾曬短片「挑戰川哥」疑似隔空傳愛。（圖／翻攝自臉書）

嚴正嵐在《花甲大人轉男孩》的假小子「阿瑋」形象驚豔觀眾，也為自己打開新戲路走紅，和盧廣仲在戲裡被粉絲暱稱「花甲CP」。有關她的戀愛傳聞，對此經紀人Maggie回應：「他們只是工作夥伴，沒有其他關係。」