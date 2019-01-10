《借來的100天》懸疑劇情超燒腦！他認證：泰版《與神同行》

記者洪文／綜合報導

《模犯生》痞帥富二代「阿派」一角人氣暴漲的帥氣男星James演出《借來的100天》（Homestay），深受《花甲男孩轉大人》瞿友寧導演大力推薦，不僅盛讚特效或情節設計上都讓人驚豔，一開場就令人目不轉睛，隨著懸疑的故事發展會不停猜測劇情走向，最後還能令人感動掉淚，「這部片充滿懸疑跟奇幻的色彩，被譽為是泰國片的《與神同行》，一開始我還帶著懷疑的心態去看，看完之後真的覺得完全不負此名。」

▲《借來的100天》劇照。（圖／CatchPlay提供，以下同）



James在《借來的100天》中飾演附身在高中生身上的遊魂，其中一場為了還願而在橋上半裸邊洗頭邊跑步的戲，難得露出結實的肌肉，他笑說：「我只覺得有點冷，而且當時攝影機在對面，只有我在這一側跑步，其他車輛經過看到我，應該都會想說：『這個人到底在幹嘛？』」





不僅在橋上裸奔，James這次在《借來的100天》還溼身22小時、在15公尺高的地方吊鋼絲往下掉，就為演出從大樓驚險墜落、在大雨中與陰間使者對峙的驚險畫面。他覺得拍完這部電影後自己變強了，未來不管接演什麼角色都無所畏懼，而最開心的是電影能受到觀眾青睞，「我付出很多努力，每顆鏡頭都不遺餘力地做到最好，只要能讓觀眾看得心滿意足，一切都值得。」





電影《借來的100天》描述一個遊蕩人世的靈魂，意外獲得重生的機會，借屍還魂住進已死亡的高中生小旻的身體裡，重新展開人生。他試著融入小旻的家庭和學校，也遇見讓人心跳加速的學伴小派，然而這一切都是有期限的，他必須在100天內查出小旻的死因，屆時如未完成任務，他將魂飛魄散、永不超生。



《借來的100天》將於1月11日在台上映。