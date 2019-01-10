肆一暢銷作《可不可以，你也剛好喜歡我》翻拍電影！卡司曝光

記者洪文／台北報導

療癒系人氣作家肆一散文集《可不可以，你也剛好喜歡我》（以下簡稱《可》片）翻拍電影，10日開放媒體探班，卡司找來曹佑寧、陳妤、陳彥名、李杏、大鶴以及林映唯演出，並由《比悲傷更悲傷的故事》編導組合林孝謙、呂安弦與導演簡學彬、原著肆一、林怡鳳、張智昇、黃紀凡、黃志翔共同執筆劇本。

▲《可不可以，你也剛好喜歡我》導演簡學彬（右上起，順時針）、李杏、大鶴、陳彥名、曹佑寧、林映唯、原著作者肆一、陳妤。（圖／記者周書羽攝，以下同）



《可》片以女主角陳妤的視角，去看待圍繞在大學校園的三角關係，讓觀眾感受到每個角色們的爭扎跟拉扯。導演簡學彬坦言，接拍這部片壓力也很大，畢竟肆一的作品很暢銷，又覺得大學生的愛情很重視心靈上的交流，但馬上被大鶴吐槽說：「導演那是你們那一代的才很心靈交流啦。」

原著作家肆一從頭到尾參與《可》片的編劇、選角過程，等了3年終於完成自己散文集改編的劇本。參與編劇、選角過程。他否認片中的工具人男主角是自己的經驗，劇本中的角色只是創作而已，他也希望在電影中的3對愛情關係所承現的是3種愛情重要的元素：生活、勇氣、守候。

曹佑寧在《可》片演出工具人，但他訪問時被大家虧現實生活中都是被女生倒追，女生自願當工具人，讓他害羞到講不出話來。他坦言，其實最難的是演青梅竹馬，因為他讀體育班，從小到大都跟男生相處，比較難想像，「有向導演想像，他比較多故事，盡量去帶入角色。」

陳妤在《可》片暗戀曹佑寧，兩人有不少感情戲。被問到現實生活曹佑寧可有貼心的事？她想了很久想不出來，被眾人吐槽，她才說曹佑寧對待自己比較像是「哥兒們」，印象最深的大概是任何冷笑話，曹佑寧都會笑，算是蠻貼心的。大鶴也補充說，曹佑寧會幫忙拿劇組忘記的東西，很貼心。

曹佑寧隨後承認，自己不是個浪漫的人，有時跟這次的角色很像，不好意思拒絕別人，心裡會覺得說是不是不太好，又想要幫助。他曾因朋友車禍，借對方上萬元，還好對方還了錢，他說：「我借人家錢，已經有拿不回來的準備，就當作幫助他吧！」在場的人全說：「那以後要跟曹佑寧借錢！」

大鶴自稱在《可》片像是紅娘，還有露到「恥毛以上」的突破性演出，他透露：「原本說要露屁股，我想說有需要到那個程度嗎？害我拍攝那天很鬱卒，還好最後沒有拍這麼露。」陳彥名在《可》片跟飾演黑道大姊的李杏譜出戀曲。劇組目前正在台北拍攝取景，最快有可能在2019年底上映。