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快找易烊千璽在哪兒？　無P圖全班大合照「藏3紅星」網傻眼！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男團「TFBOYS」易烊千璽考上中央戲劇學院，日前回歸校園參加期末考試。他和同學在表演課考試後拍大合照，隨後無修圖照在網路流傳，結果成了網友臉盲大考驗，眾人看了傻眼「到底是哪一個？」

▲中央戲劇學院期末考，全班大合照逼網友犯眼盲症。（圖／翻攝自微博） 

▲中央戲劇學院期末考，全班大合照逼網友犯眼盲症。（圖／翻攝自微博）

照片中，全體學生都身穿黑衣黑褲，人氣正旺的易烊千璽、胡先煦、李蘭迪也在其中，全班都是美男美女，第一時間令粉絲難以辨認。最後仍靠眼尖網友發現，易烊千璽站在最後一排抬頭挺胸，老師身後是胡先煦，中間最右邊的是李蘭迪。

▲中央戲劇學院期末考，全班大合照逼網友犯眼盲症。（圖／翻攝自微博）

▲易烊千璽在後排右三。（圖／翻攝自微博）

▲中央戲劇學院期末考，全班大合照逼網友犯眼盲症。（圖／翻攝自微博）

▲胡先煦站在老師身後。（圖／翻攝自微博）。（圖／翻攝自微博）

▲中央戲劇學院期末考，全班大合照逼網友犯眼盲症。（圖／翻攝自微博）

▲李蘭迪長相甜美。（圖／翻攝自微博）。（圖／翻攝自微博）

自認眼盲的網友感嘆「哪裡有易烊千璽」、「我竟然找不到千璽在哪」、「不是酸，為啥我猛一看覺得底下女孩長得一個樣！」粉絲則找到偶像特徵「踮着腳」、「這不是你的謎之角度自拍啊，你又皮了」、「這麽糊都能看見！」

▲易烊千璽和室友一起拍合照。（圖／翻攝自微博／周正傑）

▲易烊千璽和室友拍合照，全素顏入鏡。（圖／翻攝自微博／周政傑）

▲易烊千璽和室友一起拍合照。（圖／翻攝自微博／周正傑）

▲易烊千璽、胡先煦共4人室友拍照紀念，室友稱「宿舍四小」。（圖／翻攝自微博／周政傑）

被狠嗆「演技差還那麼多人喜歡」　歐陽娜娜高ＥＱ正面回擊！

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