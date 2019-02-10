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盤點近8年D社爆料27對CP　16對已分手、2夯男被爆2次

文／魯娜

許多韓飯都知道，韓國媒體D社（Dispatch）會在每年1月1日爆料一對交往的頂級明星情侶，今年爆的正是EXO成員Kai，以及BLACKPINK的Jennie，2人不僅皆是大勢idol，更是韓國3大經紀公司（SM、YG、JYP）的其中之二，因此讓不少粉絲感到非常震驚。過去D社也爆出不少大新聞，盤點過去D社爆過的情侶，真的戰績輝煌。

D社於2010年12月成立，差不多4個月後就爆出中國演員湯唯，以及韓國導演金泰勇的緋聞，兩人是因為電影《晚秋》而相識，雖然一開始並不承認戀情，但在2014年7月真的結婚了，2年後生下女兒。女方曾在IG上傳女兒的照片，不過目前已刪除，平時也相當低調。

▲▼湯唯。（圖／翻攝自湯唯Instagram）

▲湯唯。（圖／翻攝自湯唯Instagram）

2011年6月，D社曝光了BEAST（目前團名已改為：HIGHLIGHT）龍俊亨與KARA具荷拉的約會照，不久，兩人大方認愛，在偶像界投下一顆震撼彈。同年8月是李敏鎬及朴敏英，照片曝光當時，許多人都不相信，因為兩人合作了韓劇《城市獵人》，因此多被認為是炒新聞，但不久雙方經紀公司就證實了，兩人1個月前開始談戀愛。但在公開戀情6個月後，兩人就分手了，原因是繁忙的行程使雙方疏遠。

▲▼李敏鎬及朴敏英。（圖／翻攝自Dispatch）

▲李敏鎬及朴敏英。（圖／翻攝自Dispatch）

李敏鎬大概是被D社鎖定了，在2015年，D社第二次爆出李敏鎬緋聞，聲稱他跟「國民初戀」秀智戀愛中，當時兩人因工作分別飛往巴黎及倫敦，但工作結束後，兩人就一起約會了3天2夜，飛到首爾後，也幾乎天天見面，女方經紀公司JYP娛樂在確認後，宣布兩人確實交往中。

Rain和金泰希則是在2013年的元旦被爆出，兩人是因為合作廣告而認識，男方出道多年，雖然傳過不少緋聞，但金泰希是他唯一承認的交往對象。兩人愛情長跑5年，於2017年結婚，同年10月生下一個女兒。

▲▼Rain和金泰希。（圖／翻攝自Dispatch）

▲Rain和金泰希傳出戀情。（圖／翻攝自Dispatch）

2013年被爆出的還有元斌和李娜英，兩人戀情發展順利，於2015年結婚，同年生下一個兒子。另一對是趙寅成與金敏喜，但這對在2014年宣布分手。D社從2013年開始，進行了他們的獨家傳統，那就是每年元旦會報導一對戀愛中的藝人情侶。

D社於2014元旦報導少女時代（以下簡稱少時）成員潤娥，與演員李昇基交往中，不久雙方經紀公司就證實了消息，而潤娥也成為SM Entertainment旗下第一位證實傳聞，公開戀愛的女藝人。2人交往1年個月後，宣布因工作聚少離多，和平分手。同年，另一名少時成員也被爆戀愛中，那就是太妍，與同公司師弟，EXO伯賢約會被拍到，不久後公司就承認了戀情，他們也成為SM經紀公司首對「社內戀愛」的CP；同年少時成員相繼認愛，粉絲開玩笑說整團變「戀愛時代」，但1年後，這對社內CP也被報導分手了。

▲▼太妍、伯賢。（圖／翻攝自Dispatch）

▲伯賢、太妍。（圖／翻攝自Dispatch）

2014年大概是SM年，同公司被D社爆戀情的還有f(x)前成員雪莉，與大她14歲的嘻哈歌手崔子熱戀，最終也走向分手，結束將近3年的戀情。2015年元旦，南韓影帝李政宰與任世玲，被爆出約會中的消息，女方是三星集團繼承人的前妻，也是南韓大象集團名譽總裁的長女，是一名橫跨商界、娛樂圈、時尚圈的女企業家。

金宇彬與申敏兒則是在15年7月被D社爆出交往新聞，兩人是因為拍攝廣告認識，男方17年確診鼻咽癌，目前狀況已好轉，在治療期間，女方一直陪在身邊不離不棄，至今已交往4年，兩人今年也被捕獲在澳洲跨年，申敏兒緊緊勾著金宇彬，看起來相當幸福。

▲▼金宇彬跨年放閃！身旁申敏兒緊勾他。（圖／翻攝自IG）

▲金宇彬跨年放閃！身旁申敏兒緊勾他。（圖／翻攝自IG）

2015年10月，D社報導了IU跟張基河約會的畫面，經紀公司也在不久後就證實了消息，後來兩人多次傳出分手的消息，但在2017年，IU的經紀公司才證實兩人的確情斷，原因也是工作繁忙。

2016年的元旦情侶是，JYJ成員金俊秀與EXID成員Hani，此消息同樣有獲得經紀公司證實，但同年9月，歌謠界相關人士爆料他們已分手，隨後女方經紀公司回應，「兩人分手是事實，分手時間不便確認。」同年3月，D社曝光了安宰賢與具惠善的約會照，兩人認愛，並選在南韓夫婦節5月21日結婚。

▲具惠善與安宰賢。（圖／翻攝自安宰賢Instagram）

▲具惠善與安宰賢。（圖／翻攝自安宰賢Instagram）

Kai第一次被D社報導戀情，是與F(x)成員Krystal的緋聞，而且是在2016年的愚人節當天，也就是4月1日，因此很多人還以為是開玩笑，但經紀公司證實，兩人交往的消息是真的，但隔年公司也宣布，兩人結束了發展1年多的戀情，而16年另一對偶像組合是，AOA的雪炫以及Block B前成員Zico，同年9月，兩人宣布分手。

▲▼Kai、Krystal。（圖／翻攝自Dispatch）

▲Krystal、Kai。（圖／翻攝自Dispatch）

2017年元旦當天，D社並沒有報導任何緋聞，後來有出面解釋：「由於現在國家動盪不安，這個時候更應該專注於政治新聞，所以2017年1月1日就休息了。」

2017年4月，D社公布了演員南柱赫與李聖經的約會照，消息曝光9個小時後，經紀公司YG就確認了此消息，宣布「YG小情侶」誕生，但兩人認愛4個月後就宣布分手了，同月，另一對是李準基與全慧彬，兩人2016年就開始交往，但戀情公開後見光死，在8月宣布分手了。

 同年6到8月，D社接連報導FTIsland的崔鍾訓與前體操選手孫妍在、前After School成員Uie和康男、演員柳俊烈和Girl's Day成員惠利的戀愛新聞，他們也都迅速承認了，但其中前二對CP已確認分手，而柳俊烈近日出席電影宣傳活動時，大方表示：「我和惠利還在交往。」兩人穩定交往近3年，感情非常甜蜜，也是少見「破除D社分手魔咒」的情侶。

▲▼南柱赫與李聖經。（圖／翻攝自Dispatch）

▲南柱赫與李聖經。（圖／翻攝自Dispatch）

而2018年的元旦，D社報導的是G-Dragon與After School前成員李珠妍，雖然被拍到多次進出彼此家門，還一起去濟州島玩4天3夜，但2人始終沒有承認交往，這也是D社爆料中，少數沒被證實的一對，同一天，還有另一對是李準與庭沼珉，但其實這對假戲真做的CP，被另一家韓媒TV REPORT先報導了，網友們反應：「這對比D社爆的GD有趣多了。」不久D社就將照片公開，證明自己有料只是沒公布，罕見一天連兩爆，3月則是曝光了崔泰俊與朴信惠的約會照，讓原本否認的雙方改口承認戀情。

▲▼G-Dragon與After School前成員李珠妍。（圖／翻攝自Dispatch）

▲G-Dragon與After School前成員李珠妍。（圖／翻攝自Dispatch）

2018的最後一天，大家原本還在期待明天D社要爆哪對，結果他們就先爆了李光洙與李善彬已交往五個月的消息，讓大家非常驚喜，而隔天的重頭戲就是Kai與Jennie，韓網部分評論覺得這爆料很弱，其中，Kai是繼李敏鎬之後，第二個栽在D社手上兩次的明星，而且也沒躲過魔咒，在1月25日透過經紀公司發布消息，證實兩人已分手。實際上，網路上瘋傳D社手上還有4對情侶可以爆，可說是讓大家既期待，又怕受傷害，很怕被爆出來的是自家愛豆。

▲▼Kai、Jennie。（圖／翻攝自Dispatch）

▲Kai、Jennie。（圖／翻攝自Dispatch）

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