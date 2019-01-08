野生方媛挺孕肚逛街！　私下2舉動「逆轉負評」被讚爆

記者陳芊秀／綜合報導

「天王嫂」方媛懷二胎喜訊終於公開，現在出門還有老公郭富城牽手保護。她難得單獨出門時，被眼尖香港民眾認出，拍下合照時被狂讚「本人超nice！」

▲郭富城和方媛將迎接第二胎出生。（圖／翻攝自微博、方媛IG）

方媛挺著孕肚日前單獨到中環逛街，遇到粉絲要求合照。隨後照片在網路傳開，她臉蛋並未因懷孕變得圓潤，戴著帽子、眼鏡，身穿長版潮T，且大腿依舊纖細，被粉絲搭肩合照也微微彎腰，頭貼頭入鏡。

▲方媛單獨外出逛街，被眼尖香港民眾認出，舉止得體和甜笑舉動被狂讚。（圖／翻攝自微博／方媛粉絲團）

網友透露是在路上偶遇，並形容方媛是「溫柔低調，一副小鳥依人的天王嫂」，接著狂讚「本人超Nice！舉止得體，甜笑不止，恭祝郭氏夫婦永遠甜蜜幸福！」她和天王嫂的合照也閃瞎大批粉絲。

其實方媛新婚時曾曬出一桌菜的照片，沒想到桌上墊著就報紙，被網友批評「鋪報紙有點難看，大失雅色」、「可以不要用報紙嗎？可以改用桌布代替」、「這樣很沒品味，細節很重要」、「報紙不衛生。」她後來變得低調，鮮少分享家庭生活照，轉居香港又懷二胎，逐漸扭轉網路負評。

▲方媛新婚時出一桌菜，鋪舊報紙引來酸評。（圖／翻攝自方媛IG）

郭富城來台出席活動時，鬆口老婆懷了第二胎，但是還不知道寶寶性別，有關妻子預產期也沒有回應。他寵妻生第一胎時，砸下重金安排五星級產房，第二胎也表示想陪產，「會盡量安排進去產房。」

▲郭富城寵妻，透露第二胎想陪產。（圖／記者張一中攝）