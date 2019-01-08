梁洛施斷開1300億豪門！全面復出拍片「酬勞只有一頓飯」

記者洪文／綜合報導

香港女星梁洛施2007年和香港首富李嘉誠的么子李澤楷交往生子，男方身家高達台幣1340億元，兩人4年內生了3子，其中包括雙胞胎兒子。但她2011年和李分手，確定無緣成為豪門媳婦，近年開始全面復出演藝圈，首部作品就是搞笑片《恭喜八婆》，導演彭浩翔只用一頓飯當作酬勞，她一聽聞是部很少挑戰過的喜劇，便立刻同意。

▲梁洛施全面復出拍攝《恭喜八婆》。（圖／華映提供）



喜劇片《恭喜八婆》由香港鬼才導演彭浩翔挑戰不可能的任務，不但集合香港八大女星，更展現快手快編的功力，完全以讓觀眾開懷大笑為出發點拍攝出新作品。更力邀他之前合作愉快的梁詠琪、楊千嬅、梁洛施、陳靜、邵音音等眾星雲集，再加上各種彭氏幽默的超級爆笑哏，讓電影一宣布開鏡就轟動，也引發影迷期待，他發下豪語：「我想要拍一部讓觀眾開懷大笑的作品。」。

彭浩翔也再度邀集《春嬌志明》系列一路合作愉快的谷祖琳、陳逸寧、林兆霞等人扮演眾八婆們，他笑說：「可能受了《春嬌志明》系列的影響，好多觀眾一提到八婆便想到她們幾位，但我覺得我才是最八婆的人，誰說八婆只能是女生，她們都只是在演我！講我平常在講的話，而且一個人不夠演，要3個人來詮飾我的八婆個性才傳神。」

▲《恭喜八婆》集結8位超強女性卡司。（圖／華映提供）



彭浩翔、梁洛施2006年曾合作電影《伊莎貝拉》，她在12年前以此片獲得葡萄牙波爾圖國際電影節影后，但她淡出電影圈多年，期間曾在2015年演出張艾嘉執導的《念念》，但直到去年她才宣佈正式復出後，便立刻再與彭浩翔合作這部爆笑喜劇片。梁洛施透露是在香港逛街時巧遇導演太太，對方立刻邀請她演出，她一聽聞是部很少挑戰過的喜劇，便立刻同意。

梁洛施在電影中一改往日甜美模樣，扮演女魔頭上司，對部屬脾氣爆燥又兇狠，而《恭喜八婆》的故事也因她而起，讓一群八婆為了一瓶母奶瘋狂奔波。許多媒體好奇彭浩翔是否重金才說動梁洛施加入陣容，讓彭浩翔哈哈大笑：「真的要出錢的話，我給不起，只好換成請她吃一餐囉！」

▲梁洛施在《恭喜八婆》演出女魔頭上司。（圖／華映提供）



《恭喜八婆》特別聚焦這個讓人又愛又怕的「八婆」題材，並集合培養出好默契的班底一同拍攝。彭浩翔對「八婆」二字提出自己的解讀：「八婆不是負面的東西，是一種生活態度，八婆很喜歡對別人的生活或發生的事情提供意見，即使和他們完全沒有關係，但這種熱心的態度可以讓彼此互相幫助，讓友誼增長。」

《恭喜八婆》故事描述由8個閨密組成的「八婆」whatsapp群組，因彼此的恩怨，讓群組裡不再對話。June在認識了現在的老公後，漸漸疏遠閨密。而她女魔頭上司生了小孩，需要定時抽母奶放進冰箱。但她竟誤把母奶加進咖啡裡，被公司大老闆喝個精光，要是被發現肯定工作不保。情急之下，只好找回很久沒聯絡的群組成員，希望在下班前，幫忙找到其他母奶頂替。颱風逼近，交通大亂，八婆們能否完成尋奶任務呢？

《恭喜八婆》預計2月27日在台上映。