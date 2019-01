金球獎／新科影帝2動作「想跟妮可基嫚說話」　下秒發生悲劇！網笑：超尷尬

記者洪文/綜合報導

《波希米亞狂想曲》,(Rami Malek)獲得第76屆金球獎戲劇類電影最佳男主角,緊接著他又跟著劇組上台領取戲劇類最佳影片。現在網友發現他在台上一直想要靠近頒獎人妮可基嫚(Nicole Kidman),似乎想要找女方說話,不過女方的反應卻讓網友噴笑:「超尷尬!」

推特網友Abby Cadabby釋出影片中,雷米馬利克跟著《波希米亞狂想曲》上台之後,先是雙手伸出想要跟妮可基嫚握手,後來又稍微碰一下女方的腰部,似乎想要藉機說一下話,然而妮可基嫚疑似完全沒有發現,甚至離他越來越遠,大概是希望把台上的光環留給劇組。

雷米馬利克在《波希米亞狂想曲》完美演繹皇后合唱團的主唱佛萊迪墨裘瑞,將這位經典的音樂人瘋狂的音樂歷程和人生起落,重現在大銀幕上,除了妝髮團隊成功塑造外型外,他完美表現佛萊迪的神韻、行為、口音,讓他首次入圍金球獎便首度獲獎。

