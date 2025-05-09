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嘻小瓜吃飯被招待挨酸「又不是多紅」　心寒：原來小咖不配

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜今（9）日透過Threads發文分享，日前到某個城市玩時，去新朋友工作的餐廳用餐，但離開後朋友卻向他透露其他同事不滿幹嘛要那麼熱情服務他，讓他聽到之後覺得很難過，同時也直言：「我現在才知道，原來小咖不配接受餐廳服務，希望大家真的不要碎嘴，這樣只會覺得你／妳不夠專業。」

▲▼嘻小瓜發文

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜提到，日前到朋友工作的餐廳用餐，對方熱情招待他和牛、干貝及鮑魚等食材。他強調，自己沒有要求招待，甚至提醒對方不要招待太多、吃不完，用餐後也照價付款，並愉快離開。未料離開後不久卻接到朋友來電，向他透露店內資深員工私下批評：「他那麼小咖，幹嘛那麼熱情服務他，又不是多紅！」讓他聽完之後備感無奈及失落。

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面對這段經歷，嘻小瓜坦言蠻難過，不過他也表示這次純粹因朋友才前往用餐，沒有要求免單或任何特殊待遇，只是單純捧場。他也不忘安慰朋友說：「反正我就是為了你們才去吃的，所以別生氣。」他更提到，雖然餐廳事後對他的分享不讀不回，但他並不在意，因為他接受招待就會分享，想秉持不佔人便宜、也不願欠人情的原則。

▲▼嘻小瓜發文▲▼嘻小瓜發文

▲嘻小瓜發文。（圖／Threads／kuakua_0629）

嘻小瓜進一步指出，不論是一頓飯、一杯飲料，只要接受好意，他都會公開感謝與分享，「從來不在意物品金錢多少，只是不想被說只會拿免費。」他也無奈表示，即使藝人再怎麼不紅，每次公開分享其實都有價值，同時也呼籲大家：「希望大家真的不要碎嘴，這樣只會覺得你／妳不夠專業。」

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