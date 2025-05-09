大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊

記者蕭采薇／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於今年2月初不幸因流感病逝於日本，如今傳出徐媽媽黃春梅因悲傷過度，導致無法呼吸而緊急送醫，徐家人的心碎令人心疼。男星王柏傑9日在instagram分享去年底與大S的對話紀錄，當時他仍處於事業低潮，而大S一個溫暖的擁抱，卻給了王柏傑許多力量。

▲大S今年初不幸因流感病逝於日本，過世即將要滿百日。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

王柏傑在臉書分享與大S的對話截圖，當中大S先是問道：「柏傑你還好嗎？」在得到王柏傑「還可以啦」的回答後，大S沒有多說話，而是給了個擁抱的貼圖。王柏傑9日緬懷大S並表示：「這是我們最後一次傳訊息，我們不常通話，但妳總是會在我需要的時候給我一個溫暖。」

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王柏傑接著表示：「簡單的一個擁抱貼圖在那時候對我意義重大，我相信妳現在一定過的很好很好。妳的善良與溫暖永遠會在我心中，我永遠的女神姊姊，大S。」也讓人再次見到，大S俠女性格的溫暖。

▲王柏傑公開與大S生前的對話。（圖／翻攝自IG）

小S也為了調整心情，向節目《小姐不熙娣》請假長達半年，許多觀眾都為她加油打氣，希望她能好好整理心情。9日，小S在社群平台發表長文，寫下與姊姊之間滿滿的回憶，並鼓起勇氣喊話：「接下來我真的得振作起來了！」許多網友湧入留言替小S加油打氣，希望她能帶著姐姐的愛繼續前行。

▲大S在王柏傑事業低潮時，暖心傳去安慰。（圖／資料照／記者林敬旻攝）