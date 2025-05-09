ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊

記者蕭采薇／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於今年2月初不幸因流感病逝於日本，如今傳出徐媽媽黃春梅因悲傷過度，導致無法呼吸而緊急送醫，徐家人的心碎令人心疼。男星王柏傑9日在instagram分享去年底與大S的對話紀錄，當時他仍處於事業低潮，而大S一個溫暖的擁抱，卻給了王柏傑許多力量。

▲大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

▲大S今年初不幸因流感病逝於日本，過世即將要滿百日。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

王柏傑在臉書分享與大S的對話截圖，當中大S先是問道：「柏傑你還好嗎？」在得到王柏傑「還可以啦」的回答後，大S沒有多說話，而是給了個擁抱的貼圖。王柏傑9日緬懷大S並表示：「這是我們最後一次傳訊息，我們不常通話，但妳總是會在我需要的時候給我一個溫暖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王柏傑接著表示：「簡單的一個擁抱貼圖在那時候對我意義重大，我相信妳現在一定過的很好很好。妳的善良與溫暖永遠會在我心中，我永遠的女神姊姊，大S。」也讓人再次見到，大S俠女性格的溫暖。

▲王柏傑公開與大S生前的對話。（圖／翻攝自IG）

▲王柏傑公開與大S生前的對話。（圖／翻攝自IG）

小S也為了調整心情，向節目《小姐不熙娣》請假長達半年，許多觀眾都為她加油打氣，希望她能好好整理心情。9日，小S在社群平台發表長文，寫下與姊姊之間滿滿的回憶，並鼓起勇氣喊話：「接下來我真的得振作起來了！」許多網友湧入留言替小S加油打氣，希望她能帶著姐姐的愛繼續前行。

首圖▲第60屆金馬獎星光大道，《疫起》王柏傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲大S在王柏傑事業低潮時，暖心傳去安慰。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

推薦閱讀

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：很稀有

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：很稀有

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

趙薇15歲獨生女近照曝光！　瑞士留學染金髮…顏值像陸劇女神

趙薇15歲獨生女近照曝光！　瑞士留學染金髮…顏值像陸劇女神

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

知名藝人硬闖婚禮！「白吃白喝還搶捧花」 她爆：大家都認識

知名藝人硬闖婚禮！「白吃白喝還搶捧花」 她爆：大家都認識

快訊／「最暖大叔」元斌發聲了！　根本沒見過爆料者：哀悼金賽綸而去靈堂

快訊／「最暖大叔」元斌發聲了！　根本沒見過爆料者：哀悼金賽綸而去靈堂

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

蔡阿嘎第一次吃米其林「不知1規定」服務生急救援！笑：有夠庄腳俗

蔡阿嘎第一次吃米其林「不知1規定」服務生急救援！笑：有夠庄腳俗

張雅琴宣布離開台灣原因揭曉　 將由新任總監洪培翔代班

張雅琴宣布離開台灣原因揭曉　 將由新任總監洪培翔代班

具俊曄搬離與大S愛巢 將陪S媽過母親節　避免跟汪小菲衝突

具俊曄搬離與大S愛巢 將陪S媽過母親節　避免跟汪小菲衝突

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

「台灣出生」星二代李凱馨被挖辱華！「中國人都是傻逼」陸劇遭除名

2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：很稀有

具俊曄傳搬出大S愛巢！擔心「台北信義」繼承協商破局…私下找新住處

趙薇15歲獨生女近照曝光！　瑞士留學染金髮…顏值像陸劇女神

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

知名藝人硬闖婚禮！「白吃白喝還搶捧花」 她爆：大家都認識

快訊／「最暖大叔」元斌發聲了！　根本沒見過爆料者：哀悼金賽綸而去靈堂

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！　「離婚止血」保全30萬人團購生意

蔡阿嘎第一次吃米其林「不知1規定」服務生急救援！笑：有夠庄腳俗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王柏傑, 大S

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛
  2. 女影迷激動告白：我愛你！　阿湯哥「寵粉回應超暖」惹哭她
  3. 嘻小瓜吃飯被招待挨酸「又不是多紅」　心寒：原來小咖不配
  4. 大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」
  5. 派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！
  6. 大S離世將滿百日　羅志祥不捨懷念：謝謝妳在我需要時替我撐腰
  7. 大S離世將百日「賈永婕曬照追憶」　悲曝小S苦心：想讓媽媽笑一下
  8. 大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S
  9. 大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊
  10. 曾受封「趙薇接班人」！黃奕2次離婚跌谷底　靠《似錦》反派翻身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366