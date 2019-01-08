宋仲基另類告白宋慧喬金句！結婚也是，情侶昇華成「戰友」

文／鍾樂偉

近年對亞洲電視市場影響至深的韓國電視劇集，2016年KBS播出的《太陽的後裔》，確實是不得不提的一套。戲外，飾演男主角的宋仲基，與女主角宋慧喬不但假戲真做、擦出愛火，後來更閃電結成夫婦，步進教堂共諧連理，是近年韓國娛樂圈中最耀眼亮麗的婚事之一。

▲宋仲基、宋慧喬因戲結為連理。（圖／CFP）

「雙宋」戲外成為情侶，固然是歸功於《太陽的後裔》裡，給予二人結下浪漫情種的甜蜜土壤。向來擅長編寫動容愛情故事的韓國著名劇作家金銀淑，2016年她決定揮筆編製一個，在面對離合與生離死別作為常態的情人關係間，他們會如何作出人生抉擇的故事。

（圖／翻攝自KBS）

劇中由宋仲基飾演的男主角劉時鎮，是一名特戰部隊的軍官，經常因接到突如其來的執勤任務而離開。而每一次的離開，他都是抱著或許會戰死在沙場上的犧牲心理準備而走。另一端，宋慧喬飾演的女主角姜暮煙，則是一位精明能幹，卻又好勝並愛挑戰自己的胸腔外科醫生。

兩人偶遇下相戀，不無浪漫，因為目睹劉時鎮奮不顧身地在戰地上拯救受傷的平民，姜暮煙深深地愛上了他；因為見證著姜暮煙竟然執意為受了傷的病人施救，頂著擺在頭上手槍的威嚇，劉時鎮因而深深愛上她。

▲《太陽的後裔》宋仲基幫宋慧喬綁鞋帶是經典場面。（圖／翻攝自KBS官網）

兩人的愛情故事最具代表性的一刻，就是當劉時鎮望著一邊為了拯救地震受傷者，內心還來不及平復下來的姜暮煙時，他願意體貼地跪下來，為對方繫鞋帶。而就在那一瞬間，他們放下俗套的擁抱，面對著眼前亂糟糟的狀況，只是忍著眼淚，向對方說一句，「希望你不要受傷，注意安全」，然後兩人便各自繼續他們的搜救與救治傷者的任務。那一幕，蘊含劉時鎮與姜暮煙相互愛上對方的原因，而那也是他們兩人獨有的愛情模式。

對我而言，在《太陽的後裔》中，那些大眾化的所謂名台詞，如「要道歉還是告白？」或是「血型是什麼？你的理想型」，通通都不是最喜歡的金句。我選的，其實或許大家都不會着眼留意。

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

當時，劉時鎮與姜暮煙一同回到韓國，與尹明珠及徐大英四個人一起到咖啡店內聊天。那一刻，徐大英先拿起尹明珠的手說：「這是我真正的女朋友」，其後，劉時鎮便回應：「這位是我的戰友」。起初不太明白背後意思的姜暮煙，只是報回一記疑問。然後，劉時鎮便補充說：「我們曾一起在烏魯克並肩作戰」。頃刻恍然大悟的姜暮煙，點頭認同，便提起手與劉時鎮以拳頭碰擊，表示擁有相同的意志。

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

愛情世界裡，其實一直以來，我們都受不少既定的性別定型框框掌控，什麼男方一定要主強，女方勢必低頭擺出千依百順的心態，才是合理的兩性關係？其實都是主流告訴我們應有的慣例。但是，愛情從來不是你勝我敗的零和遊戲，沒有絕對的強者，也沒有既定的弱者角色。能夠走得更遠更長久的戀人關係，大多是懂得視對方為學習對象，相互除了明白體諒對方的不足，更也會尊重並欣賞對方的專長。

就如劉時鎮作為軍人，他愛上姜暮煙，是因為欣賞並肯定她的堅強、勇敢與當機立斷；反之，姜暮煙作為醫生，她愛上劉時鎮，正也是受他的專業影響，尊重他的一切。所以，在他們兩人之間，不存在強弱，只在乎肯定對方，惺惺相惜。

正因如此，男的不用無時無刻的逞強下去，有些時候，讓女性感到被尊重、被肯定，向對方投以一些認同的說話、擺出一個表情與動作，讓情侶昇華為戰友，一起共同進退，其實都是關係踏進更完滿階段的要訣。

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本文由鍾樂偉【結婚是，由情侶昇華成戰友】授權提供

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