ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

同事大喊快跑！瑞瑪席丹浪裡拍攝　　體感10度抗驚險瞬間

記者盧薇淩／台北報導

「金馬54」最佳新演員得主瑞瑪席丹近日推出新專輯《你 知不知道》，日前她為同名主打歌拍攝MV，天未亮就出發至東北角海岸，在體感溫度未達10度的低溫下，逐浪拍攝，學過舞蹈的她，應導演要求，展現絕佳的肢體語言，但風浪越來越大，她必須在大自然中一邊對嘴、一邊做出各種優雅肢體動作，但往往無法察覺海浪襲來，因此當海浪一來，就會聽到團隊大喊：「快跑！回來！」

▲▼瑞瑪席丹拍攝MV 。（圖／愛貝克思）

▲瑞瑪席丹拍攝MV 。（圖／愛貝克思）

瑞瑪席丹接收到「快跑」時，則入戲地邊做動作、邊往上方「撤退」，但好幾次因太投入，堅持在動作的延續中，因而被大浪正面直擊，讓裙子、衣服都濕了，不過開朗陽光的她，絲毫不喊苦，也不叫冷，甚至做起俏皮動作，讓全場都笑翻，忘卻了在飄雨大浪的惡劣氣候下工作，十分敬業。

拍攝MV時，體感溫度只剩個位數，加上海浪襲來，瑞瑪席丹多次泡在水中，上半身被雨水浸濕、下半身則被海浪直接澆上，可說是從頭濕到尾，但她直發抖時，還得配合導演指令，做出各種現代舞的優美動作，瑞瑪說：「我冷到腦袋一片空白，導演要我動作盡量放慢，我就全力伸展到最大，看能不能用大動作禦寒。」

▲▼瑞瑪席丹拍攝MV 。（圖／愛貝克思）

▲瑞瑪席丹推出新專輯。（圖／愛貝克思）

為了個人首張專輯，瑞瑪席丹用盡全力，在一個半月內寫出了七首歌，被問這麼拚，是想繼金馬、金鐘後，直接敲響金曲獎嗎？她謙虛表示：「沒想過得獎的事，最重要是在創作過程盡其在我，這次短時間交出七首歌，我已經努力去創作。每一首歌都是我自己非常喜歡的，得不得獎是其次，最重要是聽眾們喜歡我創作的歌。」

▲▼瑞瑪席丹拍攝MV 。（圖／愛貝克思）

▲瑞瑪席丹爬上岩石拍攝。（圖／愛貝克思）

女星偷吃閨蜜男友死不認　姚蜜翻「關鍵影片」：保險套少1個

推薦閱讀

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

瑞瑪席丹

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼
  2. 鈕承澤5hr床戲「只戴保險套」　女出品人「還原劇本」嚇傻
  3. Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！
  4. 特／臧芮軒拚轉型「主播到演員」　花4年躍升偶像劇女二
  5. 同事大喊快跑！瑞瑪席丹浪裡拍攝　　體感10度抗驚險瞬間
  6. 石原聰美爆分手IT社長！　熱戀7個月「感情生變」內幕曝光
  7. 防彈V紅毯走一半蹲下撿垃圾　轉身「放送事故」直接撞上SUGA
  8. 文瑾瑩臉腫圓一圈！　出道20年「胖到最高峰」⋯觀眾全驚呆
  9. 「本土劇女神」出生臍帶繞頸3圈發紫　曾莞婷媽：生下就美！
  10. 小甜甜撞臉謝金燕　「自拍胸前長線」網激推：一看事業就很成功

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366