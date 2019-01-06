同事大喊快跑！瑞瑪席丹浪裡拍攝　　體感10度抗驚險瞬間

記者盧薇淩／台北報導

「金馬54」最佳新演員得主瑞瑪席丹近日推出新專輯《你 知不知道》，日前她為同名主打歌拍攝MV，天未亮就出發至東北角海岸，在體感溫度未達10度的低溫下，逐浪拍攝，學過舞蹈的她，應導演要求，展現絕佳的肢體語言，但風浪越來越大，她必須在大自然中一邊對嘴、一邊做出各種優雅肢體動作，但往往無法察覺海浪襲來，因此當海浪一來，就會聽到團隊大喊：「快跑！回來！」

▲瑞瑪席丹拍攝MV 。（圖／愛貝克思）

瑞瑪席丹接收到「快跑」時，則入戲地邊做動作、邊往上方「撤退」，但好幾次因太投入，堅持在動作的延續中，因而被大浪正面直擊，讓裙子、衣服都濕了，不過開朗陽光的她，絲毫不喊苦，也不叫冷，甚至做起俏皮動作，讓全場都笑翻，忘卻了在飄雨大浪的惡劣氣候下工作，十分敬業。

拍攝MV時，體感溫度只剩個位數，加上海浪襲來，瑞瑪席丹多次泡在水中，上半身被雨水浸濕、下半身則被海浪直接澆上，可說是從頭濕到尾，但她直發抖時，還得配合導演指令，做出各種現代舞的優美動作，瑞瑪說：「我冷到腦袋一片空白，導演要我動作盡量放慢，我就全力伸展到最大，看能不能用大動作禦寒。」

▲瑞瑪席丹推出新專輯。（圖／愛貝克思）

為了個人首張專輯，瑞瑪席丹用盡全力，在一個半月內寫出了七首歌，被問這麼拚，是想繼金馬、金鐘後，直接敲響金曲獎嗎？她謙虛表示：「沒想過得獎的事，最重要是在創作過程盡其在我，這次短時間交出七首歌，我已經努力去創作。每一首歌都是我自己非常喜歡的，得不得獎是其次，最重要是聽眾們喜歡我創作的歌。」

▲瑞瑪席丹爬上岩石拍攝。（圖／愛貝克思）