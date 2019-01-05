Wanna One合體倒數...仔細一看紅毯缺1人！本尊說話了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓金唱片獎音源部門今（5）天下午舉行紅毯，合約在去年到期的Wanna One依然赴約，完成與粉絲剩下不多的合體見面約定，然而11名成員卻只來了10名，少了主唱之一的河成雲，而本人也在官咖解釋原因了。

▲Wanna One公開合體倒數，仔細一看紅毯缺一人。（圖／翻攝自vlive）

由《Produce 101》第二季選出來的限定男團Wanna One，合約正式在2018年最後一天到期，1月份除了今天的金唱片獎，將在月底舉辦最後一次售票演唱會，粉絲能夠見到他們11人合體的日子越來越少。

Wanna One下午踏上金唱片音源部門的紅毯，以黑色西裝及大衣展現成熟的風格，主持人問到2019年有沒有什麼期許，大多許願「健康、快樂」，不過眼尖的粉絲發現成員少了1人，原來是河成雲沒到場，但稍早他本人在官咖解釋，「我是學生...今天來考大學的入學考試，很抱歉。」

▲裴珍映祈願2019大家都能健康。（圖／翻攝自vlive）

Wanna One解散後各奔東西，尹智聖將主演音樂劇，於2月22日以solo歌手出道，同公司的姜丹尼爾預期在尹智聖當兵後也會以個人方式出道，朴志訓將會身兼歌手與演員身分在演藝圈活動，李大輝與朴佑鎭則會回到公司，與《Produce 101》參賽者林煐岷、金東賢組新男團，預計今年4、5月出道。

金在奐雖然節目開播時是個人練習生，但目前已經簽給CJ E&M，預期將會以solo歌手活動，邕聖祐則會演出JTBC新戲，和《與神同行》金香起合演，預計2019年中播出。賴冠霖則被報導1月將參加中國綜藝節目，2月會演出中國電視劇，也可能和《101》同公司練習生柳善皓組新男團。

▲Wanna One河成雲沒走上金唱片紅毯，原來是去考試了。（圖／翻攝自Wanna One臉書）

至於已有所屬團體的黃旼炫則會回歸NU'EST，河成雲原本隸屬男團HOTSHOT，但傳出將會在2月solo出道，公司Star Crew表示還在討論中，也透露正在準備HOTSHOT與《101》參賽者盧太鉉的solo活動，只是不確定是否讓河成雲回歸團體或個人出道。最後裴珍映雖然有很多戲劇邀約，但公司表示會先聚焦在歌手，有可能與公司其他練習生組新男團出道。

金唱片獎分兩天舉辦，今晚為音源部門，由李昇基、朴敏英搭檔主持，出席藝人包含BTS防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、Wanna One、iKON、臉紅的思春期、GFRIEND、MAMAMOO、Roy Kim、任昌丁、(G)I-DLE等，明晚則會頒發唱片部門獎項。