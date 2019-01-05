ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Wanna One合體倒數...仔細一看紅毯缺1人！本尊說話了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓金唱片獎音源部門今（5）天下午舉行紅毯，合約在去年到期的Wanna One依然赴約，完成與粉絲剩下不多的合體見面約定，然而11名成員卻只來了10名，少了主唱之一的河成雲，而本人也在官咖解釋原因了。

▲Wanna One公開合體倒數　紅毯缺一人！本尊出來說話了。（圖／翻攝自vlive）

▲Wanna One公開合體倒數，仔細一看紅毯缺一人。（圖／翻攝自vlive）

由《Produce 101》第二季選出來的限定男團Wanna One，合約正式在2018年最後一天到期，1月份除了今天的金唱片獎，將在月底舉辦最後一次售票演唱會，粉絲能夠見到他們11人合體的日子越來越少。

Wanna One下午踏上金唱片音源部門的紅毯，以黑色西裝及大衣展現成熟的風格，主持人問到2019年有沒有什麼期許，大多許願「健康、快樂」，不過眼尖的粉絲發現成員少了1人，原來是河成雲沒到場，但稍早他本人在官咖解釋，「我是學生...今天來考大學的入學考試，很抱歉。」

▲Wanna One公開合體倒數　紅毯缺一人！本尊出來說話了。（圖／翻攝自vlive）

▲裴珍映祈願2019大家都能健康。（圖／翻攝自vlive）

Wanna One解散後各奔東西，尹智聖將主演音樂劇，於2月22日以solo歌手出道，同公司的姜丹尼爾預期在尹智聖當兵後也會以個人方式出道，朴志訓將會身兼歌手與演員身分在演藝圈活動，李大輝與朴佑鎭則會回到公司，與《Produce 101》參賽者林煐岷、金東賢組新男團，預計今年4、5月出道。

金在奐雖然節目開播時是個人練習生，但目前已經簽給CJ E&M，預期將會以solo歌手活動，邕聖祐則會演出JTBC新戲，和《與神同行》金香起合演，預計2019年中播出。賴冠霖則被報導1月將參加中國綜藝節目，2月會演出中國電視劇，也可能和《101》同公司練習生柳善皓組新男團。

▲Wanna One河成雲被解讀說髒話。（圖／翻攝自Wanna One臉書）

▲Wanna One河成雲沒走上金唱片紅毯，原來是去考試了。（圖／翻攝自Wanna One臉書）

至於已有所屬團體的黃旼炫則會回歸NU'EST，河成雲原本隸屬男團HOTSHOT，但傳出將會在2月solo出道，公司Star Crew表示還在討論中，也透露正在準備HOTSHOT與《101》參賽者盧太鉉的solo活動，只是不確定是否讓河成雲回歸團體或個人出道。最後裴珍映雖然有很多戲劇邀約，但公司表示會先聚焦在歌手，有可能與公司其他練習生組新男團出道。

金唱片獎分兩天舉辦，今晚為音源部門，由李昇基、朴敏英搭檔主持，出席藝人包含BTS防彈少年團、TWICE、BLACKPINK、Wanna One、iKON、臉紅的思春期、GFRIEND、MAMAMOO、Roy Kim、任昌丁、(G)I-DLE等，明晚則會頒發唱片部門獎項。

柴柴不見了！媽幫2孩蓋被發現 「中間毛毛的」…畫面超溫馨

推薦閱讀

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

張立東：想妳想到「瘦」不了！　接送Albee范乙霏「車內互動」全被看光

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

Gail《漂向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

張立東：想妳想到「瘦」不了！　接送Albee范乙霏「車內互動」全被看光

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

Gail《漂向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Wanna One, 河成雲, 金唱片, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 美容店碎嘴「按摩隱私」　張馨予翻臉曝「藝人不公平待遇」
  2. 謝欣穎在家穿超辣！　衣服往上撩「蜜大腿全露」High喊：舒服～
  3. Wanna One合體倒數...仔細一看紅毯缺1人！本尊說話了
  4. 重看《柯南》他「一句OS」超亂來！　網崩潰笑：園子做錯什麼？
  5. 《水行俠》踢出10強！溫子仁開砲奧斯卡評審：真他X恥辱
  6. JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上
  7. 李光洙「直覺反應」脫口叫女友：親愛的　下一秒害羞了
  8. 維吾爾族血統新人歌手超美！　私下超獨立「公開愛情觀」
  9. 兒子剛出生4天「我好無助」！　阿緯老婆「升格2寶媽」吐心聲
  10. 白冰冰「TW ICE」代言高雄　雞排妹點出唯一敗筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366