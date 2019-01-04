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張學友高雄開唱帶4億觀光財！　見台下的她揮手笑了：一起跳

記者盧薇淩／高雄報導

歌神張學友「A CLASSIC TOUR學友‧經典」巡迴演唱會為期2年，4日起連3天在高雄巨蛋開啟第216場，總計4萬歌迷島場，給高雄帶進4億觀光財。今年57歲的他，在四面台上一連演唱1小時才停下說話，先是向睽違7年未見的高雄粉絲打招呼，看到台下有年屆80歲的阿嬤，他向她揮手打招呼並說：「阿嬤你好。」笑說：「我的歌迷真的有80歲到85歲的。」要阿嬤跟著他一起隨音樂跳起來。

▲▼張學友在高雄舉行演唱會 。（圖／環球提供）

▲張學友在高雄舉行演唱會。（圖／環球提供）

高雄場是香港最終場前的最後一場，張學友說「是除了家以外的最後一個地方」，這次巡迴走到第216場，耗時2年半，他直說不可思議，「演唱會會成功，不在歌手表演，而是整體氣氛，表演我盡力，希望在非常熱烈的氣氛中完成。我不能保證我每一場都百分之百在狀態裡，但我再次向大家保證，我的表演跟投入是百分之一百二，希望可以彌補我在狀態上的一點不足。」

張學友問全場觀眾：「有第一次來看我演唱會的朋友嗎？」現場粉絲熱烈尖叫，他驚訝說：「真的假的？哈哈。」接著說台灣應該是他唱國語歌的開始，我1986年就到台灣了，很多朋友還沒出生，或剛出生沒多久，第一次來看我演唱會也好，有來總比沒來好，但我希望這不是我最後一個演唱會，希望大家可以多多來看我。」

▲▼張學友在高雄舉行演唱會 。（圖／環球提供）

▲張學友看到阿嬤打招呼。（圖／環球提供）

今年57歲的張學友，對著台下阿嬤喊話：「如果我這年紀可以，阿嬤跟著我一起跳！」他說台灣從未讓他失望，很多粉絲在他尚未出場前，就已熱烈地搖螢光棒，但又笑說：「其實我很難看到你們，我從前眼睛很好，現在看不到了，但你們搖的時候我會更投入、更開心，也會更給力一點。」張學友一場演出歷時3小時、演唱40多首，給歌迷視覺、聽覺饗宴，3場總計吸引4萬歌迷到場，估計為高雄帶進4億觀光財。

▲▼張學友在高雄舉行演唱會 。（圖／環球提供）

▲▼張學友一連演出3小時。（圖／環球提供）

▲▼張學友在高雄舉行演唱會 。（圖／環球提供）

▲▼張學友在高雄舉行演唱會 。（圖／環球提供）

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