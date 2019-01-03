郭子乾《悶鍋出任務》狂換5角　扮韓國瑜糗「頭皮外翻」　

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》3日到6日在城市舞台盛大展開，演員群今（3日）彩排，練習時發生不少糗事，郭子乾扮演張菲鬍子沒貼好，全程用手扶，他笑說「菲哥帽子掉，還是從從扮的李炳輝提醒我，眼睛沒看到，怎麼會知道？」從從打趣說：「用心體會啦！」郭子乾因趕換裝，扮韓國瑜假頭皮沒貼好「頭皮外翻！」

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,洪都拉斯,郭子乾,九孔,吳怡霈,唐從聖,納豆。（圖／記者李毓康攝）

演員挑戰快速換裝，從從演到褲子都掉了，「這是戲也是秀，前15分鐘郭哥挑戰5角色，6演員挑戰快30角色，開場就是大亂鬥，難得舞台饗宴，台灣很久以來大型的秀。」洪都拉斯在舞台劇中扮吳蕚洋演唱《愛江山更愛美人》，吳蕚洋近期是話題人物，他說：「我唱這首歌非常有說服力，因為我的人生比較失敗，他選市長也是失敗，失敗的Man！」

▲▼「悶鍋出任務」總彩排記者會。（圖／記者李毓康攝）

納豆將在劇中扮演舅舅侯友誼，納豆笑說：「慶幸票賣完了，沒有多的票可以請他來看！模仿親人會害怕，模仿舅舅，他可能會不開心。」以前在《悶鍋》時，舅舅有看過他模仿，侯友誼虧他在節目上「吃人豆腐。」納豆在劇中反串和九孔扮演柯媽和柯爸，「我跟孔哥扮的柯爸會有親熱戲，呈現到一定年紀，仍深愛對方的情感。」

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,郭子乾,洪都拉斯,九孔,唐從聖,納豆,吳怡霈。（圖／記者李毓康攝）

郭子乾擔任《悶鍋出任務》舞台劇製作人，他認為要把演員聚在一起，在執行中最不容易，「大家一聲令下就回歸，讓我覺得很窩心。」九孔近期都在大陸拍戲，看到郭子乾投入舞台劇30年，毅力讓人欽佩，彼此都有革命情感，決定加入演出。演員將在劇中呈現感人獨白，真切言語讓人看了眼眶含淚。

▲「悶鍋出任務」總彩排記者會,納豆,唐從聖。（圖／記者李毓康攝）

全新舞台劇作品東森劇場《悶鍋出任務》，2019年1月3~6日即將在台北城市舞台連演五場。迎接新的一年，這齣戲讓你好好把悶氣一掃而空，大聲爽笑有益身心健康！讓我們在劇場除悶佈新，享受這齣一年一度為台灣觀眾解悶的喜劇舞台極品，一起「解悶！救台灣！」

