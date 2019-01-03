「九勇的孫安佐我喜歡你」緋聞女友現身後曝告白留言：老公是我上學動力

記者葉國吏／綜合報導

孫安佐從爭議少年轉變成人氣網紅，已有第一支點閱破百萬的影片，2日他上傳最新影片，內容在分享他喜歡的動漫作品，後半段則是和一名長相清秀的金髮妹「交疊健身」，只見女方躺在他的背上，他連做了好幾下伏地挺身，看起來相當輕鬆，一旁友人則爆料金髮妹是他的緋聞女友。緋聞女友曝光後，一則2014年的告白文也被網友挖出來朝聖。

▲孫安佐的緋聞女友曝光。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

孫安佐新的影片裡繼續上一集沒有拍完的健身內容，一名金髮妹躺在他的背上，他一連做了8下伏地挺身，且動作相當標準流暢，這位金髮妹先前曾出現在他的影片預告中，如今正面曝光，長相甜美清秀，一旁友人則是爆料兩人是緋聞情侶，嚇得金髮妹大喊：「你不要在那邊！不要讓我紅到美國喔！」

▲金髮女子依偎在孫安佐旁邊。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

緋聞女友曝光後，在臉書粉絲專頁告白薇閣 WEGO Crushes中一篇2014年的發文再度翻紅，因為這篇發文就是當時孫安佐還在念薇閣中學時，有女學生直接匿名告白，直接寫道「九勇的孫安佐♥ 我喜歡你」。

▲2014年有女學生向孫安佐告白。（圖／翻攝自Facebook／告白薇閣）

這篇告白文提到孫安佐雖然很幼稚又愛放屁，「但跟你相處的每一分每一秒 我都感到無比快樂」。文中還親暱的稱孫安佐為「老公」、「如果跟你在一起 我相信你每天都會帶我出去玩 陪在我身邊 你是我上學唯一的動力 我真的好喜歡你的自然捲髮 我只想讓你知道 我真的很愛妳 寶貝」。這篇發文被網友發現後已經湧入許多網友朝聖。