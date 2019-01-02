ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

15歲木村光希「抽高170這樣練」　帥爸木村拓哉爆料：一到晚上進行儀式！

▲木村光希增高術，一到晚上進行儀式。（圖／記者林敬旻攝、木村光希IG）

▲木村光希增高術，一到晚上進行儀式。（圖／記者林敬旻攝、木村光希IG）

記者陳芊秀／綜合報導

日本「最強星二代」木村光希以「Kōki」近軍時尚圈，開設IG狂吸150萬粉絲追蹤，除了繼承爸媽木村拓哉、工藤靜香神基因，170公分的傲人身高也受到矚目。原來她在家默默練習增高術，老爸1日在新年更透露增高儀式，成為熱門話題。

木村拓哉描述女兒光希在家的模樣，「到了晚上就像儀式一樣，不是常說打排球、打籃球身高都會長高嗎，她不只在家（跳），而是踩地上咚！讓骨頭的衝擊刺激賀爾蒙生長，就會讓自己長高，她自己為了長高，一到晚上就在家踩地板。」

▲木村拓哉在新年節目透露愛女增高術。（圖／翻攝自推特）

▲木村拓哉在新年節目透露愛女增高術。（圖／翻攝自推特）

外傳木村拓哉反對女兒出道，在老婆工藤靜香說服下答應，這次在新年節目中合體明石家秋刀魚，也被對方直言「太早（出道）了吧？才15歲耶，突然間好厲害，長這麼高，又漂亮。」兩人愛女都先後踏入演藝圈。這也是他第二次在電視節目中談論女兒，第一次是在主持人宮根誠司的專訪，當時曾說：「無論是親子、還是前後輩的關係，本人想獨立的話，我們也只好『支持』了。」他說話多次停頓，一字一句非常謹慎，沒有流露出過度寵兒的態度，臉上則是難掩對孩子的關心。

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

推薦閱讀

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

2女星台上合照被許凱擋到…下秒「一個舉動」　網怒譙：沒禮貌

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

2女星台上合照被許凱擋到…下秒「一個舉動」　網怒譙：沒禮貌

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 電視台當面嫌「觀眾看不懂你的演技」　惠英紅爆氣給難看
  2. 英國史上最大宗竊盜案！犯人竟是「超過500歲老頭」
  3. 15歲木村光希「抽高170這樣練」　帥爸木村拓哉爆料：一到晚上進行儀式！
  4. Angelababy剪狗啃瀏海　穿粉色透視上衣「裡面黑色的！」
  5. 心疼白冰冰　劉福助暴怒嗆丁允恭「該道歉」：沒肚量的狗官！
  6. SUHO、MINO熱舞原來是幫「KJ戀」掩護　網：單身大哥們辛苦了！
  7. 迪麗熱巴萌眼勾粉！　轉頭「一秒變兇狠」網驚：窒息了
  8. 林哲熹站在隔壁　簡嫚書「拒勾手」：曾經熟過，現在失聯狀態
  9. 一天睡3小時2週忙到結膜炎！　深白色挺同寫歌：世界沒變壞
  10. Ren緊握聽障粉絲「謝謝妳鼓起勇氣」　溫暖留言⋯路人看了也淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366