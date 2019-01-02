15歲木村光希「抽高170這樣練」　帥爸木村拓哉爆料：一到晚上進行儀式！

▲木村光希增高術，一到晚上進行儀式。（圖／記者林敬旻攝、木村光希IG）

記者陳芊秀／綜合報導

日本「最強星二代」木村光希以「Kōki」近軍時尚圈，開設IG狂吸150萬粉絲追蹤，除了繼承爸媽木村拓哉、工藤靜香神基因，170公分的傲人身高也受到矚目。原來她在家默默練習增高術，老爸1日在新年更透露增高儀式，成為熱門話題。

木村拓哉描述女兒光希在家的模樣，「到了晚上就像儀式一樣，不是常說打排球、打籃球身高都會長高嗎，她不只在家（跳），而是踩地上咚！讓骨頭的衝擊刺激賀爾蒙生長，就會讓自己長高，她自己為了長高，一到晚上就在家踩地板。」

▲木村拓哉在新年節目透露愛女增高術。（圖／翻攝自推特）

外傳木村拓哉反對女兒出道，在老婆工藤靜香說服下答應，這次在新年節目中合體明石家秋刀魚，也被對方直言「太早（出道）了吧？才15歲耶，突然間好厲害，長這麼高，又漂亮。」兩人愛女都先後踏入演藝圈。這也是他第二次在電視節目中談論女兒，第一次是在主持人宮根誠司的專訪，當時曾說：「無論是親子、還是前後輩的關係，本人想獨立的話，我們也只好『支持』了。」他說話多次停頓，一字一句非常謹慎，沒有流露出過度寵兒的態度，臉上則是難掩對孩子的關心。