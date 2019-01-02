心疼白冰冰　劉福助暴怒嗆丁允恭「該道歉」：沒肚量的狗官！

娛樂中心／綜合報導

藝人白冰冰受高雄觀光局邀請，無酬擔任一月份觀光大使，引來行政院副發言人丁允恭評論「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，爆出爭議。資深歌手劉福助心疼白冰冰，怒批丁允恭「一個沒肚量的狗官」，並要求對方該出來道歉。

▲劉福助怒批丁允恭「沒肚量的狗官」。（圖／記者屠惠剛、賴于榛攝）

據《聯合報》報導，劉福助得知白冰冰受到爭議，十分不以為然，生氣大罵丁允恭官職大就傷人：「你一句話就把演藝圈裡的資深藝人全傷到了，難道年紀大就該死？」他強調，白冰冰在演藝圈付出的努力，大家有目共睹，也許藝人在官員眼中只是小螞蟻，但要說誰大，還是「人民最大」。

劉福助對丁允恭直言：「我們吞不下這口氣，你該出來道歉。」他希望對方尊重藝人的職業和專業，並指出白冰冰只當一個月代言人，還是無酬幫忙，「你連這都不能忍，根本是一個沒肚量的狗官。」

▲白冰冰代言高雄觀光。（圖／高雄市政府觀光局提供）

丁允恭1日在臉書分享白冰冰代言高雄市觀光的報導，寫下「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，被高市觀光局長潘恆旭反嗆「您的說法太菁英傲慢」，也引起爭議。對此，丁允恭後續態度轉趨低調，表示很多本土藝人都很優秀，誰來代言都尊重，「人選交給市民來評判。」