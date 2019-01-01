蔡依林首唱新歌最後「擦汗」曝原因！　下台看這個感動哭了

記者盧薇淩／台北報導

天后蔡依林（Jolin）近日推出新專輯，新歌《怪美的》MV在短短72小時內在YouTube創下超過400萬點閱，她今年跨年獨家在江蘇衛視的澳門現場開唱，特別首唱新歌《怪美的》，火辣舞蹈獲得一片好評。不過要求完美的她，似乎又「完美症」發作，在臉書寫下「昨晚擦了個汗，因為自己默默在內心打了個分數。」雖然她對歌迷說「別理我」，但似乎是對自己表現不甚滿意。

▲蔡依林演出最後擦汗。（圖／索尼唱片）

《怪美的》推出後首次公開演出，Jolin一口氣把《大藝術家》、《大丈夫》、《迷幻》、《美杜莎》等4首舊歌重新編曲、編舞，以一襲性感的全新手工訂製服上場，還搭配30位舞者伴舞，陣仗盛大。表演結束後，她1日在臉書問歌迷是否喜歡舞蹈，但又說「昨晚擦了個汗，因為自己默默在內心打了個分數（別理我）」，並希望歌迷能在跨年夜每一位藝人精彩的演出中，度過美好又愉悅的一晚。

▲蔡依林首唱《怪美的》。（圖／索尼唱片）

跨年演出結束後，Jolin和團隊到慶功宴上慶祝，舞群中有幾位來自紐西蘭的男舞者，特別跳了紐西蘭毛利人的傳統舞蹈「哈卡舞」替她新的一年祈福，這個「哈卡舞」是以動作、拍打及叫喊哼唱的方式，對於特殊的人事物場合熱情歡迎或祈福。這讓Jolin看了非常感動，甚至流下淚來，感性說：「謝謝大家的愛！為我的新專輯跳這個哈卡舞做祈福，不知道為什麼，讓我不禁流下感動的眼淚。我很幸運能擁有你們這群無敵的舞蹈團隊，你們是生活中的大藝術家！」

▲蔡依林近日推出新專輯。（圖／索尼唱片）

蔡依林推出新歌《消極掰》，是由《第三人稱》作詞人、經紀人王永良再度創作，以聳動的歌名講述儘管大家每天得面對生活各種鳥狀況的無能為力及無奈，但偶爾讓自己消極一下，對身心有益健康，發洩負能量完「消極掰」又是能量滿滿繼續打拼。事實上「消極掰」的誕生起源於2016年底時，Jolin在自己的社群網站上發了一個跨年的「消極掰」卡通圖，因此刺激了Jolin想以這三個唸起來讓人害羞的字作為新歌名稱，她笑說：「希望新的一年大家都能消極掰、積極Hi！」