董事長樂團唱基隆壓軸！　嘻哈版《愛我你會死》送驚喜

▲董事長樂團在基隆跨年晚會擔任壓軸。（圖／新視紀整合行銷）

記者盧薇淩／台北報導

台灣近年來獨立音樂新世代崛起，基隆市政府自2014年起號召獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，至今已邁入第4年，由董事長樂團擔任壓軸，演唱嘻哈版本的《愛我你會死》；而舉辦10年的「搖滾台中」，已是中部民眾的成長回憶，今年從30日唱到31日，共計超過45組國內外樂團演出，堪稱全台最大的跨年音樂祭活動。

2018 BIGBAND基隆市跨年晚會今年首次移師至基隆港西三倉庫旁停車場，於31日晚間8時展開，晚會由定居基隆的杜詩梅主持，開場由來自日本熱血電波女系搖滾團體「su凸kod凹koi」擔任，這是她們第一次參與臺灣跨年活動，直呼：「台灣人都好熱情！」演出後隨即趕往「搖滾台中」接續來臺第二場演出。滅火器帶來《島嶼天光》、《長途夜車》、《繼續向前行》等多首招牌歌曲，立即炒嗨現場氣氛，隨即他們也趕往大直美麗華演唱與倒數。台客電力公司則是首唱新歌「寶島神很大」片尾曲《轎班男兒》，更與現場民眾大合唱《基隆水噹噹》。

▲滅火器帶來多首歌曲。（圖／新視紀整合行銷）

八十八顆芭樂籽一連演唱《一起來跳舞》、《就請你幫我乾杯吧》等多首歌曲，並預告即將展開全新的巡演計畫。嘻哈新團草屯囝仔翻唱董事長樂團招牌情歌《愛我你會死》，創下youtube近1,200萬的瀏覽人次，擔任壓軸演出的董事長樂團當晚也特別選唱嘻哈版本，驚艷歌迷。董事長樂團還演唱包括《向前行》、《倒退嚕》、《山地醉拳》等，在最後倒數前更以招牌歌曲《眾神護臺灣》與民眾一起迎接2019。