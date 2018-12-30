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觀眾狂嗆黑幕！節目錄影變戰場　張藝興暴怒砸水瓶走人：不尊重

記者李湘文／綜合報導

大陸電音競技節目《即刻電音》由張藝興、尚雯婕、大張偉擔任主理人，然而自12月初開播後風波不斷，曾傳出張藝興被節目「強迫黑箱」、尚雯婕意見不合當場罷錄，沒想到最近又有新風波。網友爆料，因為大張偉粉絲不滿比賽結果，在現場大罵「黑幕」，導致張藝興氣到摔水瓶走人，場面十分火爆。

▲觀眾狂嗆黑幕！張藝興暴怒砸水瓶走人。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻即刻電音）

▲張藝興錄製《即刻電音》，跟大張偉粉絲發生衝突。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻即刻電音）

參與錄製的網友爆料，當天總共進行了4輪比賽，每個進場的粉絲都能參與投票，但因為不熟悉投票器使用方式，漸漸有粉絲開始抗議票數不實。其中，大張偉粉絲不滿張藝興隊伍獲勝，多次大喊「黑幕」，在張藝興隊員上台說話時，也大聲叫罵「閉嘴」、「不聽」，影響錄製進行。

對此，張藝興疑似為隊員不平，在該環節錄製完畢之後，不滿地走上舞台想說話，卻發現麥克風被工作人員關閉，怒吼了好幾次「開麥啊」，卻還是沒有聲音，只能拿來一支手持麥克風，生氣指責觀眾「怎麼這麼不尊重人」。他隨後就被經紀人奪走麥克風，但還是氣沖沖地在台上跺步，最後氣憤難消，摔礦泉水瓶走人。

▲觀眾狂嗆黑幕！張藝興暴怒砸水瓶走人。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻即刻電音）

▲觀眾指大張偉粉絲用言語攻擊張藝興隊員。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻即刻電音）

現場觀眾回憶張藝興的舉動，形容：「從未見過他這樣的表情，發狠到讓人害怕，爆青筋的那種。」也有人曝光現場錄音，透露因為衝突耽誤了錄影，節目組導演只好出面調停，喊話中提到：「有個別幾位不太冷靜的觀眾，對我們現場的工作人員、製作人甚至是主理人發生口角，惡語相向，甚至人身攻擊，致使大家剛才看到的不冷靜的場面出現。」

▲觀眾狂嗆黑幕！張藝興暴怒砸水瓶走人。（圖／翻攝自微博）

▲《即刻電音》錄製風波掀起熱議。（圖／翻攝自微博）

事情爆出後，風波在網路上越演越烈，包括「張藝興 大張偉粉絲」、「張藝興被閉麥」、「即刻電音現場錄音」、張藝興經紀人名字「楊天真」都成為微博熱搜話題。張藝興粉絲紛紛出面要求「互相尊重」、「還原真相」，但目前節目組和3位主理人都沒有回應。

▲觀眾狂嗆黑幕！張藝興暴怒砸水瓶走人。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友轉發、爆料現場狀況。（圖／翻攝自微博）

▲觀眾狂嗆黑幕！張藝興暴怒砸水瓶走人。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字

張藝興, 大張偉, 即刻電音

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