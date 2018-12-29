《監獄風雲》導演林嶺東驚傳家中暴斃！　享壽63歲

記者傅家妤／綜合報導

香港名導林嶺東驚傳在寓所暴斃，被妻子發現報警後，傳出死訊。63歲的林嶺東過去執導《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《學校風雲》聲名大噪，這3部作品也被大家稱為是「風雲」三部曲，也曾憑藉著《龍虎風雲》奪得香港電影金像獎。

▲導演林嶺東驚傳暴斃家中。（圖／CFP）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，警方發言人稱接獲一報案，發現一名林姓男子倒臥在馬鞍山西沙路的寓所暴斃，是由妻子報警，有消息指出，該名林姓男子就是著名導演林嶺東，在救護員抵達後證實他已經身，最後黑車在他妻兒的眼前把遺體載離，而死因仍需等待驗屍後才能確定。

林嶺東是香港著名導演、編劇，同時也是一名製片人，過去分別入圍過2次金馬獎，及4次金像獎的最佳導演獎項，1988年憑藉著《龍虎風雲》獲獎。他過去也曾與不少大咖影星合作，其中包括梁家輝、周潤發、任達華、劉青雲等，他近年來已經鮮少有作品推出，至2007年與好友杜琪峰、徐克導演合拍了三段式電影《鐵三角》，隨後便淡出影壇。

▲林嶺東非常賞識張孝全，在與對方合作過《迷城》後，之後電影依舊找回張來演出。（圖／華映提供）

但之後在2015年再度復出，他最後2部執導的作品分別就是2015年的《迷城》，及2016年上映的《沖天火》。事實上，林嶺東曾帶著電影《迷城》來台宣傳，當時他表示自己得非常喜歡與台灣演員合作，尤其是張孝全，他在受訪時大讚張孝全是個非常認真的演員，兩人在多合作過《迷城》後，也建立起父子般的好交情，之後在執導《沖天火》時，依舊不忘找回張孝全加入，足見兩人的好感情。

在林嶺東導演的死訊傳出後，余文樂也隨即在IG上發文悼念：「太突然，實在是太突然了…我不知道該怎麼反應，真的很難過。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！