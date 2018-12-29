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《還珠》晴兒19年後長這樣！　住5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」

▲王艷5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」。（圖／翻攝自微博）

▲還記得《還珠格格》的晴兒嗎？她和地產大亨結婚定居北京，隔壁鄰居是故宮。（圖／翻攝自微博）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星王艷在1999年《還珠格格》扮演「晴兒」，甜美臉蛋和嬌滴滴的嗓音，在兩岸觀眾留下強烈印象，後來嫁給澳籍華人房地產大亨王志才，並定居在北京。近年減少演出的她特地在《上新了故宮》露臉，扮演乾隆的「富察皇后」，官宣時形容故宮是「隔壁鄰居」，也證實了先前豪宅的傳言。

▲王艷5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」。（圖／翻攝自微博）

▲王艷在《上新了故宮》客串小劇場。（圖／翻攝自微博）

王艷2009年曾接受家居雜誌專訪，公開了北京的上億豪宅（約台幣5億元），當時家中有空中花園、客廳、室內游泳池、健身房、臥室、飯廳等，文中寫道：「在空中花園裏，種植著落葉灌木、松樹、大片的月季和一些叫不出名字的花卉，花園中間，是連成一片的噴泉。不遠處玫瑰色的紫禁城，是他們眼中的風景。如果天氣好，王艷會和老公、孩子一起，坐在花園裏一起喝咖啡或者共進早餐，享受紫禁城上空的艷陽。」據悉，她入住的是當地著名的豪宅「王府世紀」，也是丈夫王志才的房產品牌。

▲王艷5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」。（圖／翻攝自微博）

▲王艷婚後定居北京5億豪宅，遠眺可以見到紫禁城。（圖／翻攝自微博）

▲王艷5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」。（圖／翻攝自微博）

▲王艷親認隔壁鄰居是故宮。（圖／翻攝自微博）

現年44歲的王艷仍保持凍齡外貌，發文宣傳「今晚我們不見不散！一起尋找隔壁鄰居家傳說中的『半間房』。」並形容「熟悉又陌生的紫禁城」，掀起外界再度好奇她定居多年的豪宅，網友苦笑「到家隔壁錄個節目」、「這不就妳家後花園嗎？」

▲王艷5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」。（圖／翻攝自微博）

▲王艷客串演出富察皇后。（圖／翻攝自微博）

►王艷在《上新了故宮》客串小劇場，扮演富察皇后。（影片連結請按此）

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