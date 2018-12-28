《知否》小公爺一笑撩少女心！　網友想嫁見「婆婆長這樣」傻了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》（簡稱知否）開播，故事描述北宋官家的大宅恩怨，掀起不少古裝劇迷關注，除了趙麗穎、馮紹峰成了真CP，還有朱一龍扮演的「小公爺」溫文儒雅的人設，也風靡無數女性觀眾，不過當他戲裡的媽一登場，馬上就讓大噴少女心的網友瞬間止步啦！

▲朱一龍在《知否》扮演小公爺一笑圈粉。（圖／翻攝自微博）

朱一龍2018年收穫豐碩，演出網路劇《鎮魂》迷倒大批女粉絲，和白宇的兄弟情雙雙成為年度人氣演員。他在《知否》扮演國公之子齊衡，被人稱為「小公爺」，面對眾多女性投注關愛眼光，唯獨對趙麗穎傾心，但是富貴出身令女方拼命保持距離，每次做出深情舉動總是遭到拒絕，讓觀眾看了也相當心疼。

▲小公爺見到明蘭，便會露出心儀笑容。（圖／翻攝自微博）

▲小公爺幫打瞌睡的明蘭搧風。（圖／翻攝自微博）



正當陸網掀起一陣「女主角不要我要」的討論風氣，戲裡齊衡母親也隨之登場，原來母親是聖上親封的郡主，氣場更是讓人一頭一冷。根據《知否》最新預告，母親揮著圓扇，訓斥新進婢女：「我自幼宮裡長大，什麽手腕詭計沒見過！新來的小蹄子們，要是讓我知道有誰賣弄風情教壞我兒子，我讓你豎著進來，橫著出去！」

▲小公爺母親即將登場，氣場驚人。（圖／翻攝自微博）

▲小公爺母親放話：「誰賣弄風情教壞我兒子，我讓你豎著進來，橫著出去！」（圖／翻攝自微博）



把齊衡母親當作「婆婆」看的網友瞬間嚇傻，輪番說「要嫁的姑娘們醒醒啊！不是要不要嫁的問題，是這婆婆看不看得上妳們啊」、「婆婆氣場好強」，還有原著迷劇透「嫁到他家活不長。」不過也有粉絲幽默回應，「那我可以先豎著進來再說嗎」、「我總要試試，不然怎麽甘心呢！」可見男配角魅力之大。

►《知否》齊衡母親登場。（影片連結請按此）