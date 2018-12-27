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大元、劉書宏「假戲真做」？　謝祖武爆：排戲也牽手

記者李欣容／綜合報導

謝祖武在《初戀的情人》中挑戰失智症患者，戲即將結局，對於可以脫離角色，謝祖武心情輕鬆不少，還加碼爆料劉書宏和大元疑似「假戲真做」無論排戲、走戲都牽著手，身為前輩僅丟下一句：「我不好意思過問。」讓兩人曖昧指數破表。

▲▼ 《初戀的情人》結局，大元、劉書宏被指假戲真做 。（圖／TVBS提供）

▲謝祖武在結局中連「初戀情人」都忘記了。（圖／TVBS提供）

謝祖武飾演的「方大華」在結局中再次迷路，只是這回他連「初戀情人」潘慧如也忘記了，但卻隨身緊抱著製作許久的「陶土花器」，想送給心中的摯愛，引眾人鼻酸。

對於告別「方大華」這個角色，謝祖武表示：「剛殺青的時候會覺得有一點點輕鬆，想著今天要去哪邊吃飯，但是後來又覺得有一點茫然。」大元則覺得如釋重負，不用再天天瞪大眼跟人吵架，殺青當天和「弟弟」溫哲軒還在拍攝現場來個雙人熱舞慶祝。

▲▼ 《初戀的情人》結局，大元、劉書宏被指假戲真做 。（圖／TVBS提供）

▲溫哲軒（右）與王上菲扮情侶，戲外也培養出好交情。（圖／TVBS提供）

劉書宏則認為大元這段時間進步很多，「因為她演的『方佩慈』有很多哭戲，她幾乎都真哭，已經變成初戀的情人的『劉雪華』！」大元難得被誇獎，整個人不禁臉紅害羞，原本還作勢要打劉書宏，結果卻因為沒站穩，差點在校園草地上跌倒出糗。

▲▼ 《初戀的情人》結局，大元、劉書宏被指假戲真做 。（圖／TVBS提供）

▲▼大元、劉書宏被指假戲真做 。（圖／TVBS提供）

大元與劉書宏經常一搭一唱逗樂全劇組，謝祖武觀察兩人的互動，直指兩人之間似乎有曖昧：「因為我發現他們不管是排戲還是走戲，手都會緊緊的握在一起，但是我也不好意思過問。」不過大元對此解釋：「跟書宏對戲就是很放鬆，所以會不小心放太鬆，是心靈上的鬆懈啦。」

▲▼ 《初戀的情人》結局，大元、劉書宏被指假戲真做 。（圖／TVBS提供）

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初戀的情人, 謝祖武, 劉書宏, 大元

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