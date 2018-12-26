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打敗宋慧喬、玄彬！《Sky Castle》收視狂飆超越《大力女》

記者吳孟庭／綜合報導

年底宋慧喬與玄彬（炫彬）都有新戲回歸，本以為是兩強廝殺，沒想到最新韓劇話題榜出爐，竟是沒有大咖演出的韓劇《Sky Castle》蟬聯冠軍寶座，不僅如此，第10集收視率已破10%，超越同一電視台推出的《大力女都奉順》，還有可能問鼎開台以來收視第一。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

▲韓劇《SKY CASTLE》2周蟬聯話題榜冠軍。（圖／翻攝自JTBC）

由南韓市調機構gooddata公布的12月份第三周韓劇話題榜，《Sky Castle》已連續2周獲得第一，第二名是玄彬、朴信惠主演的《阿爾罕布拉宮的回憶》，第三為崔振赫、張娜拉主演《皇后的品格》，第四名才是宋慧喬與朴寶劍的《男朋友》，《雞龍仙女傳》則排名第五。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

▲《SKY CASTLE》講述一群價值觀扭曲的貴婦生活。（圖／翻攝自JTBC）

《Sky Castle》播出第一集的收視慘淡，才1.727%，沒想到第二集就直飆破4%，到了最新第10集已經上升到11.298%，超越JTBC電視台在2017年《大力女都奉順》的9.668%，而目前JTBC收視冠軍是金喜善、金宣兒主演的《有品味的她》，最高收視12.065%，以《Sky Castle》才播到一半的勢頭，非常有可能打破紀錄，成為JTBC開台以來最高。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

▲《鬼怪》裡的惡鬼「金炳哲」也有演出。（圖／翻攝自JTBC）

《Sky Castle》講述自居為上流社會的一群貴婦，一邊以輔佐丈夫事業為名享盡奢華生活，一邊培育子女成為貴族二代，除了勾心鬥角的看點之外，也血淋淋反映韓國社會扭曲價值觀以及新一代年輕人的痛苦。由廉晶雅、李泰蘭、金寶拉等人主演，3人也因此劇擠上第三周韓劇話題人物榜第5、第7與第8名。

12月份第三周話題韓劇：
1. 《Sky Castle》
2. 《阿爾罕布拉宮的回憶》
3. 《皇后的品格》
4. 《男朋友》
5. 《雞龍仙女傳》
6. 《先熱情的打掃吧》
7. 《福秀回來了》
8. 《壞刑警》
9. 《神的測驗：重啟》
10. 《我唯一的守護者》

12月份第三周話題韓劇人物：
1. 朴寶劍《男朋友》
2. 宋慧喬《男朋友》
3. 玄彬《阿爾罕布拉宮的回憶》
4. 張娜拉《皇后的品格》
5. 廉晶雅《Sky Castle》
6. 朴信惠《阿爾罕布拉宮的回憶》
7. 李泰蘭《Sky Castle》
8. 金寶拉《Sky Castle》
9. 金裕貞《先熱情的打掃吧》
10. 俞承豪《福秀回來了》

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關鍵字

Sky Castle, 韓劇, 日韓風

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