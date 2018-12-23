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楊大正同台前後任妻子！合唱情歌後宣佈新消息：真的不怕死

記者盧薇淩／台北報導

滅火器睽違1年多22日、23日連兩天於台中、台北舉行「On Fire Date」巡迴演出，今年適逢樂團成軍18週年，巡演主題一改平時硬漢作風，配合將到來的聖誕佳節，邀請歌迷一同回到十八歲， 因此滅火器身穿日式高校制服，兩場嘉賓分別是楊大正前妻鄭宜農、妻子山東，她們也穿著制服登場，並合唱經典台語情歌；演唱會最後，滅火器更宣布明年新演出消息。

▲▼滅火器楊大正，山東鄭宜農 。（圖／火氣音樂）

滅火器開演唱會，楊大正老婆山東及前妻鄭宜農當嘉賓。（圖／火氣音樂）

兩場演唱會的嘉賓由楊大正的老婆山東，以及前妻鄭宜農擔任，兩人身穿青春水手服上陣，讓現場觀眾尖叫連連。除了帶來山東以及猛虎巧克力歌曲外，兩人也與滅火器合唱經典台語老歌《海波浪》以及《舊情也綿綿》，而楊大正除在台中與山東互喊「老公、老婆」閃翻全場，更在台北場義氣表示：「鄭宜農是我覺得最棒的藝人，明年要為她舉行3000人演唱會」。

▲▼滅火器楊大正，山東鄭宜農 。（圖／火氣音樂）

▲滅火器穿著日式校服。（圖／火氣音樂）

除了兩位女嘉賓，好朋友黃玠、異鄉人以及來探班的王彩樺都到場支持，台北場最後，滅火器的同志好友更驚喜上台與男友求婚，在求婚成功的感動餘韻中，楊大正緩緩於會場正中間的小舞台登台，獻唱求婚歌曲《最後一個》給這對同志伴侶，並表示：「婚姻是一種基本的權利，每一個人都有權利擁有它」，再次堅決表示支持同性婚姻。

演唱會尾聲，滅火器除了預告明年將發行新專輯，更宣布新消息，即為明年將再次舉行滅火器自行策展的「火球祭」，笑稱：「我們真的很不怕死。」楊大正並說，「在選舉後我曾經消沉了一陣子，但是我現在好了，因為台灣只有一個，我們怎麼能不勇敢？」引起全場歡呼。

▲▼滅火器楊大正，山東鄭宜農 。（圖／火氣音樂）

▲▼滅火器同志好友在演唱會上求婚。（圖／火氣音樂）

▲▼滅火器楊大正，山東鄭宜農 。（圖／火氣音樂）

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