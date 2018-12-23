濱崎步和19歲舞者爆母子戀！　IG照「約會視角」網震怒

▲濱崎步和19歲舞者荒木駿平（右）爆姐弟戀。（圖／翻攝自IG／濱崎步、荒木駿平）

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌姬濱崎步戀愛了嗎？她最近在日本展開巡迴演唱會，日前在IG上傳京都八坂神社的照片，並PO文「有約會的感覺」，同一天19歲舞者荒木駿平也曬出同一地點、同一個視角的照片，引來外界高度關注。

據日媒報導，荒木駿平和濱崎步在同一天曬照，且還在同一個地點，也是由下往上拍的角度。他PO文透露在京都八阪神社參拜，加上女方PO文「有約會的感覺」，沒想到引來網友質疑「你是步姊的什麼人」、「你們不會在一起吧」，也讓部分粉絲看不下去相勸「關閉留言吧。」由於他和天后相差21歲，也有女方粉絲震怒「不准在一起」、「搞出這種氣氛很開心嗎？」

▲濱崎步和荒木駿平同一天曬出京都八阪神社照，並說「有約會的感覺。」（圖／翻攝自IG／濱崎步、荒木駿平）

濱崎步現年40歲，情史相當豐富，包括和「TOKIO」的長瀨智也愛情長跑7年分手，之後有過2次婚姻，第一任老公是小2歲的奧地利籍模特兒曼紐爾施瓦茨，但是只嫁380天就閃離，第二任是小10歲的美國老公泰森·鮑德金，婚姻也維持不到2年就告終。她和小4歲的「AAA」成員浦田直也也傳過緋聞，似乎獨鍾嫩男。

荒木駿平過去因未成年喝酒的事件，讓濱崎步所屬唱片公司發表聲明道歉，留下黑歷史。他這次和濱崎步不約而同曬神社照，引發眾人聯想，飲酒事件也再度被提起。

▲荒木駿平因未成年喝酒，讓濱崎步所屬唱片公司發聲明道歉。（圖／翻攝自濱崎步官網）

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