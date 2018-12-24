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2018南韓Google十大熱搜人物出爐！她「恐怖遭遇」上榜兩次

再次重逢的世界 妮可辣死

韓國這個坑，是掉進去之後再也無法出來；即使多年以後覺得自己抽身，到頭來..

文／妮可辣死

2018年正式開始倒數，盤點今年一整年熱門人物與話題，不乏都是因醜聞纏身，甚至吃上官司、走上法院的新聞人物，google南韓熱搜榜上前10名中，就有6名是跟演藝圈相關。

google熱搜人物TOP 1：趙敏基
從好萊塢爆發而延燒的「Me too」反性侵運動，在南韓不但掀起資深影人連環爆，最令人不甚唏噓的就是演員趙敏基了。

他被控兼任大學教職時，利用職務之便性騷、性侵女學生，受害方因為屈就於其權勢都不敢張揚，最終因為「Me too運動」影響，過去行徑與細節接連曝光，20多名學生串聯喊告。然而警方介入調查後，趙敏基疑似不堪外界壓力，留下6頁遺書於今年3月9日上吊自縊，享年52歲。

google熱搜人物TOP 2、TOP 6：具荷拉、男友
具荷拉下半年是非多，讓她的名字兩次出現在十大熱搜人物中！首先在9月初被傳「服藥過量」送醫，引起自殺猜測，公司連忙否認只是因為「睡眠障礙、消化不良才去醫院檢查」，沒想到過沒一周，就爆出與造型師男友崔鍾範互毆鬧上警局，兩人臉部雙雙掛彩步入法院。

明明也被打，具荷拉卻態度放軟，三度要求和解，真相被媒體挖出，原來是因為男友以手上握有「性愛影片」要脅，讓她活在恐懼之下。雖然事後男方辯解「只是說說啦，沒有真的要曝光」，但南韓女性經常暴露在類似這種「色情報復」，具荷拉的遭遇有超過20萬人向青瓦台請願，也引起政府不得不回應，承諾修正相關法律。

此外，中國女星范冰冰涉及逃稅並「被消失」的事件也衝上第四，顯示南韓人也十分關注；英國皇后合唱團主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury），也因傳記電影《波希米亞狂想曲》上映而衝上熱搜第9名。

▲2018南韓google熱搜十大人物。（圖／翻攝自google）

▲2018南韓google熱搜十大人物。（圖／翻攝自google）

其餘前10名google南韓熱搜人物分別是第3名魯會燦（政治人物，7月跳樓自殺）、第5名金寶凜（滑冰選手，冬季奧運疑似霸凌隊友）、第7名申星一（資深男演員，11月肺癌過世享壽81歲）、第8名鄭泫（網球選手，澳網打入準決賽）、第10名李在明（政治人物，選舉當選）。

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