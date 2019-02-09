5年內還清4200萬賭債！　馬國畢還掉鉅款5方法「1天只能花333元」

記者劉宜庭／綜合報導

藝人馬國畢2013年欠下5000萬鉅額賭債，同年和老婆簽字離婚，演藝事業急遽下滑，之後的5年來，他努力賺錢還債，幾乎什麼工作都願意做，開源同時也不忘節流，近年更是陸續創業開店，到了2018年9月底，僅剩下8、900萬債務還需清還，還債速度十分驚人。以下盤點他過去曾分享、實行過的還債5方法。

▲馬國畢5年內就還清約台幣4200萬賭債。（圖／翻攝自馬國畢臉書）



一、任何賺錢機會都不放棄

馬國畢欠下千萬賭債後，積極搶錢還債，除了演藝工作，平時偶爾仍會受邀上節目、拍戲之外，在外也接了不少工作，包括從打工賣雞排、學剪髮、當Uber司機、直播主到印刷廠仲介，工作內容十分多元。

二、省吃儉用「1天只能花333元」

開源同時，馬國畢也不忘兼顧節流，過去曾透露，為了還債，他平均1天只能花台幣333元，一個月開銷控制在1萬元以內，先前在台中時，他住在一個月租金3000元、僅有4坪的小套房裡頭，平時吃喝拉撒睡，也盡可能地把需求降到最低。

▲馬國畢省吃儉用，不放過任何可以賺錢的機會。（圖／翻攝自馬國畢臉書）



三、力拼副業

馬國畢嘗試過許多工作，後來也當起老闆，積極開設店面，包括早餐店、飲料店及雞排店，當起老闆的他全心投入，只要沒有其他行程，顧店、下廚、洗碗等，他樣樣都親自做，「我都親力親為，現在最重要的就是賺錢，其他的沒有多想。」其中，他和友人合資在彰化開的早餐店生意超好，後來還計畫要在彰化開設第2間店，副業進展得十分順利。

▲馬國畢經營副業，顧店、下廚、洗碗等都親力親為。（圖／翻攝自馬國畢臉書）



四、爸媽賣房

馬國畢短短5年時間，就將原先5000萬的債務縮減剩8、900萬，驚人的還債速度，卻一度引發外界質疑真實性，甚至還有網友懷疑有逃漏稅之嫌、喊話要國稅局查稅，意外掀起爭議聲浪。對此，他2018年9月份曾出面回應，強調自己問心無愧、努力賺錢，「這些沒必要的攻擊，我就當笑話看，也當作自己的助益。」

至於為何能夠將債務還得如此迅速？馬國畢坦言，主要還是靠爸爸、媽媽賣房幫忙還錢，然而雖有父母親支持，他仍不敢鬆懈，從2018年4月直播拍賣起，就沒有休息過，甚至讓家人擔心身體負荷不了，他表示目前身體無礙，只是年紀大了，「體力真的有差。」

五、面對債務，逃避是沒有用的

馬國畢過去分享還錢祕技時，以過來人的身份，鼓勵同樣有欠債問題的人，必須要勇敢面對問題。他坦言，當年也曾不敢接電話，訊息已讀不回，最後發現，逃避壓力反而更大。

馬國畢透露，曾把自己「關起來」，直到學會「走出去」，才豁然開朗許多。後來他想開，主動聯絡債主，並且逐一釐清欠款，積極協商還款方式，他表示，這樣做之後，生活反而輕鬆很多，只要定期跟對方確認還款進度即可。