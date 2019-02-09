ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

5年內還清4200萬賭債！　馬國畢還掉鉅款5方法「1天只能花333元」

記者劉宜庭／綜合報導

藝人馬國畢2013年欠下5000萬鉅額賭債，同年和老婆簽字離婚，演藝事業急遽下滑，之後的5年來，他努力賺錢還債，幾乎什麼工作都願意做，開源同時也不忘節流，近年更是陸續創業開店，到了2018年9月底，僅剩下8、900萬債務還需清還，還債速度十分驚人。以下盤點他過去曾分享、實行過的還債5方法。

▲▼馬國畢。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

▲馬國畢5年內就還清約台幣4200萬賭債。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

一、任何賺錢機會都不放棄

馬國畢欠下千萬賭債後，積極搶錢還債，除了演藝工作，平時偶爾仍會受邀上節目、拍戲之外，在外也接了不少工作，包括從打工賣雞排、學剪髮、當Uber司機、直播主到印刷廠仲介，工作內容十分多元。

二、省吃儉用「1天只能花333元」

開源同時，馬國畢也不忘兼顧節流，過去曾透露，為了還債，他平均1天只能花台幣333元，一個月開銷控制在1萬元以內，先前在台中時，他住在一個月租金3000元、僅有4坪的小套房裡頭，平時吃喝拉撒睡，也盡可能地把需求降到最低。

▲▼馬國畢大方分享還錢秘技，也鼓勵有欠債的人，要勇敢面對問題。（圖／取自馬國畢臉書）

▲馬國畢省吃儉用，不放過任何可以賺錢的機會。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

三、力拼副業

馬國畢嘗試過許多工作，後來也當起老闆，積極開設店面，包括早餐店、飲料店及雞排店，當起老闆的他全心投入，只要沒有其他行程，顧店、下廚、洗碗等，他樣樣都親自做，「我都親力親為，現在最重要的就是賺錢，其他的沒有多想。」其中，他和友人合資在彰化開的早餐店生意超好，後來還計畫要在彰化開設第2間店，副業進展得十分順利。

▲▼馬國畢賣早餐「月收破20萬」！　升格當老闆5年還債4200萬。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

▲▼馬國畢賣早餐「月收破20萬」！　升格當老闆5年還債4200萬。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

▲馬國畢經營副業，顧店、下廚、洗碗等都親力親為。（圖／翻攝自馬國畢臉書）

四、爸媽賣房

馬國畢短短5年時間，就將原先5000萬的債務縮減剩8、900萬，驚人的還債速度，卻一度引發外界質疑真實性，甚至還有網友懷疑有逃漏稅之嫌、喊話要國稅局查稅，意外掀起爭議聲浪。對此，他2018年9月份曾出面回應，強調自己問心無愧、努力賺錢，「這些沒必要的攻擊，我就當笑話看，也當作自己的助益。」

至於為何能夠將債務還得如此迅速？馬國畢坦言，主要還是靠爸爸、媽媽賣房幫忙還錢，然而雖有父母親支持，他仍不敢鬆懈，從2018年4月直播拍賣起，就沒有休息過，甚至讓家人擔心身體負荷不了，他表示目前身體無礙，只是年紀大了，「體力真的有差。」

五、面對債務，逃避是沒有用的

馬國畢過去分享還錢祕技時，以過來人的身份，鼓勵同樣有欠債問題的人，必須要勇敢面對問題。他坦言，當年也曾不敢接電話，訊息已讀不回，最後發現，逃避壓力反而更大。

馬國畢透露，曾把自己「關起來」，直到學會「走出去」，才豁然開朗許多。後來他想開，主動聯絡債主，並且逐一釐清欠款，積極協商還款方式，他表示，這樣做之後，生活反而輕鬆很多，只要定期跟對方確認還款進度即可。

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

穿長裙正妹現身台北華山！　一回頭…是「大咖天后」

邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

穿長裙正妹現身台北華山！　一回頭…是「大咖天后」

邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬國畢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 昆凌新年首曬女兒！　小周周「紅色公主裝」Q炸…網嗨翻：終於不是後腦勺
  2. 宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」
  3. 過年親戚問「大飛收入好嗎」　楊晨熙露尷尬苦笑…老實招了！
  4. 從《哈利波特》到《怪獸2》　鄧不利多6大金句網友跪了
  5. 5年內還清4200萬賭債！　馬國畢還掉鉅款5方法「1天只能花333元」
  6. 「3701」轉180度有多浪漫？　NU'EST白虎的簽售會紙條撩妹法
  7. 自責搞砸婚姻「讓兒女變單親小孩」　他開口救了陸元琪
  8. 穿長裙正妹現身台北華山！　一回頭…是「大咖天后」
  9. 江宏傑帶孕妻去按摩…加碼「貼心暖舉」　福原愛被感動：我驕傲的老公
  10. 大鶴金身怕落漆　筷子夾鳥上廁所「感覺冰冰的」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366