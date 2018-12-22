《玩命貼圖》血腥特效砸破600萬！任容萱驚恐表情誇張10倍

記者洪文／綜合報導

國片《玩命貼圖》22日發布電影網路版海報，從海報可見故事圍繞著時下流行的通訊軟體表情貼圖做為開展，宛如推理小說般充滿疑團的故事鋪陳，刺激華麗的驚悚場面。女主角任容萱說：「由於大量使用特效，拍攝過程需要很多的想像，所呈現出來的表演是有挑戰的。」

▲《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供）



《玩命貼圖》運用多元方式結合特殊化妝與電腦特效，是國片少見的血腥誇張效果，為了營造震撼而逼真的臨場感，不計成本耗資破600萬完成大量的特效，就是要讓人膽戰心驚。監製曾禎表示：「這是國片史上唯一原汁原味呈現血腥驚悚畫面，也是國片動畫用做多超過500顆特效的電影。」

任容萱：「拍攝過程需要很多的想像，譬如說看著綠布想像這個人是怎麼樣的慘死，現場就問導演大概影片呈現出來的狀態會是如何，用想像10倍誇張的方式去呈現驚恐的表演。但挑戰還是很大，因為親眼見到太多個當場死亡的畫面，怎麼去區分這個震驚我也覺得有挑戰，導演及特殊化妝幫我很多忙。」周孝安稱讚她的特殊化妝，讓人不需要刻意想像，「那畫面就直接讓你進入這部戲的氛圍了！」

▲《玩命貼圖》網路海報。（圖／星泰提供）



《玩命貼圖》由曾禎監製聯手新銳導演鐘維恆打造驚悚類型片新篇章，卡司包括陳曉東、任容萱、周孝安、曾子余、于樂誠、徐謀俊、乙樂、成語蕎、卞慶華與曹天愷等，將於2019年1月11日全台上映。