張家瑋回歸PK許淨淳　長頸鹿淘汰⋯大家都哭了

記者林彥君／台北報導

超強選秀節目《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手打散分成三組《野泰美》、《叢林鐵支》、《瘋狂咬人狗》，各自規劃能展現團隊合作的演出，四輪表演之後，積分最低的一組將面臨敗部復活的人氣選手抽籤PK。3組票數統計，《野泰美》2票、《瘋狂咬人狗》6票、《叢林鐵支》4票。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《瘋狂咬人狗》隊伍。（圖／ETtoday）

《瘋狂咬人狗》隊伍順利晉級，每人可獲得10萬分，《叢林鐵支》積分第2也確定晉級，《野泰美》隊伍積分最低進行淘汰賽，返回舞台PK的人氣選手張家瑋、張聖子、莫依、嘪瑋鵬、方筠婷、AG陳妤安，選手們回歸舞台雪恥，讓蕭敬騰笑說：「感覺大家都對我很不滿喔！你們來PK我好了！」

張家瑋抽中PK許淨淳，張聖子抽到葉柔，莫依抽中林茉曦，嘪瑋鵬抽中他最不想抽到的吳東翰，方筠婷對上巫詠歡，AG陳妤安抽中李佳歡，而Gail和張孟權沒被抽到，不用被PK。

▲許淨淳 。（圖／ETtoday）

張家瑋以自創曲《夢》超強氣勢迎戰許淨淳的自創曲《碎吧，睡吧》，但許淨淳的吉他調音有問題，讓錄影一度中斷，讓徐佳瑩看了很心疼，她說：「替她捏把冷汗，我知道第一個音不對的時候，其實都不對了。」林宥嘉在評分前強調，不要把PK選手當壞人，大家都抱持著夢想，公平不踐踏大家的夢想。最後張家瑋成功晉級，許淨淳遭淘汰忍不住落淚，好人緣的她失敗淘汰，讓其他學員也跟著哭了。

▲張家瑋。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2