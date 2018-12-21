《聲林》她狂飆高音唱《海燕》　蕭敬騰驚豔：非常優秀

記者林彥君／台北報導

超強選秀節目《聲林之王》本周播出第10集，延續上集分組對抗賽制，選手打散分成三組《野泰美》、《叢林鐵支》、《瘋狂咬人狗》，各自規劃能展現團隊合作的演出，四輪表演之後，積分最低的一組將面臨敗部復活的人氣選手抽籤PK。《瘋狂咬人狗》隊伍由林怡廷和張（革玉）勍演出《海燕》。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲張（革玉）勍。（圖／ETtoday）

張（革玉）勍以聲樂演唱優美歌聲，讓蕭敬騰讚說：「我非常喜歡這段表演，非常非常喜歡！」蕭敬騰覺得，張（革玉）勍一開始唱歌時，眼神有點逃避大家，「可能妳怕我們無法接受妳改變的樣子，但其實我想告訴妳的是，在這個舞台本來就是要讓我們知道妳到底會哪些東西，能力在哪？我看到非常優秀，優美簡單。」

▲張（革玉）勍和林怡廷。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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