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50歲同志歌手被讚嗓音清亮！　下秒「拿出酒瓶」笑曝原因

▲▼同志創作歌手陳秋山舉行演唱會 。（圖／弘弦工作室提供）

▲陳秋山（中）舉行演唱會 。（圖／弘弦工作室提供）

記者盧薇淩／台北報導

同志創作歌手陳秋山今年發行首張個人專輯《走唱人間》，19日晚間舉行「中年以後，走唱人間」演唱會，現場50幾位朋友，除了喜愛陳秋山歌曲的歌友之外，還有參與專輯作詞的新戰神陳政亮與林正慧、作家顧玉玲，以及同志主持人彩虹雷夢娜、夏立民，而陳秋山在2小時的演出中，也完整呈現專輯裡的12首歌曲及3首安可曲。

陳秋山在演出時，完整呈現專輯裡的12首歌曲和3首安可曲，內容涵蓋同性戀、異性戀的情感歷程，及勞工、空汙、土地開發等議題。中場休息時間，陳秋山特別為這個月的壽星朋友演唱生日快樂歌，現場氣氛溫馨感人。已經聽過專輯CD的作家顧玉玲說，現場聽的感覺更棒，「五十歲了聲音還這麼清亮，真是不容易啊！」而新戰神陳政亮也肯定地說：「秋山很有唱現場的實力。」

▲▼同志創作歌手陳秋山舉行演唱會 。（圖／弘弦工作室提供）

▲50歲的陳秋山被讚嗓音清亮，笑說是喝了紅酒。（圖／弘弦工作室提供）

陳秋山聽了稱讚，也在台上默默拿出一瓶紅酒說，「五十歲了聲音還能這麼清亮，可能都跟今晚演唱之前喝了三分之二瓶有關！」一說完全場噴笑；而演唱會上，不只陳秋山帶來多首好歌，金曲歌王桑布伊的吉他手曾仁義，與金曲歌后以莉高露的吉他手彭書禹，及參與這張專輯的樂手張瑛蘭也共同演出。演出結束後，也順勢宣佈此「實力派偶像級組合」，明年將有更精彩的巡演計畫。

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