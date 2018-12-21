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蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！　男星驚：大到不用出門遛狗

記者傅家妤／綜合報導

歌手蕭敬騰（老蕭）一向熱愛毛小孩，家裡一共收養了4隻流浪貓及6隻流浪狗，近日他參加大陸訪談節目錄製，邀請主持人到自己家中做客，並在節目中曝光了自己的8層樓豪宅，主持人看了一圈後也忍不住驚嘆，他家內部大到根本不用出門遛狗。

▲▼蕭敬騰。（（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、騰訊／《今晚九點間》）

▲▼蕭敬騰。（（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、騰訊／《今晚九點間》）

▲蕭敬騰豪宅內部曝光。（圖／翻攝自騰訊／《今晚九點間》）

蕭敬騰近來參加大陸節目《今晚九點見》，他在專訪中談及自己許多出道以來的心路歷程，以及對音樂的看法等等，期間還邀請主持人華少到他家中採訪，一進門他家中的毛小孩隨即衝出迎接，兩人的話題就圍繞在家中的10隻流浪貓狗身上，他透露因為家中的狗狗都是流浪狗，因此非常害怕到馬路上，所以自己根本不遛狗。後來主持人在環視一圈後，也接話稱：「這家裡也要足夠的運動空間了。」

▲▼蕭敬騰。（（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、騰訊／《今晚九點間》）

▲▼蕭敬騰。（（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、騰訊／《今晚九點間》）

▲蕭敬騰飯廳連接著廚房，他還透露自己家中有2個廚房。（圖／翻攝自騰訊／《今晚九點間》）

從節目播出的畫面可以看到，蕭敬騰的豪宅客廳是採用鮮豔紅色為基調，一進門就可以看到一台紅色的鋼琴擺在正中間，而飯廳則是採挑高設計，後面則是連接著廚房，他在訪談中透露，家中的廚房其實是乾溼分離。

▲▼蕭敬騰。（（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、騰訊／《今晚九點間》）

▲▼蕭敬騰。（（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、騰訊／《今晚九點間》）

▲蕭敬騰家裡的工作室。（圖／翻攝自騰訊／《今晚九點間》）

蕭敬騰的住所一共有上下八層樓，有兩層地下室，樓上還有一間專屬的工作室，裡面擺滿了各種音響及音樂器材，屋外還有一個超長庭院讓狗狗自由來去，足見家中空間之大。不少網友看了以後也直呼：「這不叫豪宅，要叫私人度假村」、「這豪宅真的豪啊」，掀起不少熱議。

▲▼蕭敬騰。（（圖／翻攝自微博／蕭敬騰、騰訊／《今晚九點間》）

▲蕭敬騰家大到不用出門遛狗。（圖／翻攝自騰訊／《今晚九點間》）

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