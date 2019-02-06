泰版「安娜貝爾」小女生死抱鬼娃娃！　2019必看10部泰劇

▲2019泰劇題材多變，愛情劇仍是王道路線。（圖／翻攝自IG）

記者陳芊秀／綜合報導

泰國電視劇《天生一對》在2018年一片劇荒潮中異軍突起，並且勇奪全球熱搜第三，讓世界看見了泰國戲劇的轟動程度。泰劇雖然不是華人觀眾的第一首選，近年來靠著翻拍韓劇、台劇、日劇，還有BL劇殺出一條王道之路，成為新一代潮流，繼《天生一對》、翻拍仍刷新紀錄的泰版《犀利人妻》之後，2019年又會有什麼新戲登場，以下是《ETtoday娛樂星光雲》根據網路討論熱度整理的10大新劇資訊！

1.查龍藥師／ทองเอกหมอยาท่าโฉลง／CH3



▲《查龍藥師》是爆笑喜劇，男主角還會教觀眾藥草知識。（圖／翻攝自IG）

馬力歐莫瑞爾（Mario）因電影《初戀那件小事》、《淒厲人妻》爆紅全亞洲，同時活躍大小螢幕，最新電視劇《查龍藥師》也是開年大戲，同時也是挑戰最擅長的爆笑喜劇。他扮演精通辨認草藥的藥師，女主角Kim kimberley是很男孩子氣的千金小姐，男弱女強的人物設定，還有劇中會出現眾多草藥知識，同時男女主角是首度合作，不但都是混血顏值，各自也擁有超高人氣，開播前就是亞洲粉絲關注作品。

2.向左走向右走／Turn Left Turn Right／GMM TV

▲泰國翻拍《向左走向右走》。（圖／翻攝自IG）

《向左走向右走》改編自台灣插畫家幾米同名繪本，這次翻拍成泰國版，男主角是BL劇《一年生》爆紅的巴拉奇亞魯洛（Singto，又被暱稱獅子），女主角是Pat。故事描述多對男女的愛情，其中小提琴手和一個女孩在咖啡廳相遇，聊得無比契合，卻因為失去了對方的電話號碼，開啟了遙遠的追愛之路。原作繪本只描述一對男女相遇又錯過，泰版則加入更多情侶組合，每一對的愛情關係和結局，帶給不同觀眾群更多共鳴。

▲《向左走向右走》花絮版預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

3.鐵石心腸2019／หัวใจศิลา／CH ONE

▲《鐵石心腸》相隔12年翻拍新版，選角被讚顏值高。（圖／翻攝自IG）

《鐵石心腸》是泰國小天王素格力威塞哥（Bie）的成名海外的代表作，戲裡是悲情的私生子，因為被生父帶回家後，遭到父親妻子的欺凌，甚至落海失蹤，多年後重返展開復仇，並和當年的青梅竹馬重逢。由於電視劇虐度極大，在大陸播出時配合審查修改劇情，相隔12年重新推出新版，男主角是拍校園劇成名的Tor，女主角是Norjira，2人擁有韓系男神、女神感的高顏值，加上是夯作重拍，受到觀眾期待。

▲《鐵石心腸2019》花絮版預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

4.一夜暴福／ONE NIGHT STEAL／GMM TV

▲《一夜暴福》男女主角命運互換。（圖／翻攝自IG）

《一夜暴福》描述衰運連連的音樂人，和凡事都走運的理財專員，在某次機緣下發生一夜情後，從此命運大逆轉，音樂人成了人氣天團的主唱，幸運女孩則是投資失利害客戶慘賠，發現真相的女主角，決定用盡辦法找回自己的命運。該劇由《一年生》的王慧偵（Krist）搭擋《荷爾蒙》的蘇卡達顧瓏希（Punpun），是帶有奇幻的愛情喜劇。

▲《一夜暴福》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

5.泰版我可能不會愛你／In Time With You／未定

▲泰版《我可能不會愛你》是大陸片商投資的作品。（圖／翻攝自IG）

泰國2018年翻拍《犀利人妻》締造高收視，緊接著又有製作公司翻拍《我可能不會愛你》，並找來亞瑞克阿莫蘇帕西瑞（Pae）扮演溫柔貼心的「大仁哥」，莫茶諾欣彩萍翩（Mo）扮演「程又青」，兩人顏值被讚很搭，且該劇同時有大陸公司投資，選角透過微博票選決定，現在已經殺青，預計5月播出。

6.尋愛魔力／มนตร์กาลบันดาลรัก／CH7

▲《尋愛魔力》是7台人氣王Bow和Mik首度合作。（圖／翻攝自IG）

Bow Maylada因《美人纖》成為電視台CH7的當家花旦，新戲《尋愛魔力》扮演穿越到未來的女主角，意外發現已經結婚有個老公，但是老公並非自己喜歡的類型，千方百計要回到過去改變人生，沒想到真的回去後，才發現已經愛上老公。男主角是《霸道黑幫老大愛上我》的Mick Thongraya（Mik），男女主角都是新一代紅星，首度合作光是同框畫面就吸睛。

▲《尋愛魔力》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

7.我的法定老公／CH3

▲《我的法定老公》深受期待。（圖／翻攝自IG）

Mark因為虐劇《人生波動》人氣攀上新高峰，新戲《我的法定老公》又回到愛情喜劇。他扮演毒舌建築師，某次因為得罪大人物，不得不選擇假結婚，對象是身邊的女性Mew，殊不知這也是人生中唯一一次婚姻，男女主角雖然是第二次合作，卻是首度演情侶，製作人是泰劇女王ANN，目前正在拍攝中，一舉一動都受到高度關注。

8.心之咒魅／CH3

▲《心之咒魅》男女主角第二次配對，戲外傳緋聞。（圖／翻攝自IG）

歌手Tono和女星Nicha因為在電視劇《邱比特之詭計》配對演情侶，雙雙衝高自身人氣，火速決定二搭。新作《心之咒魅》改編自小說，描述2000年前一名叫做Pachara的男人，被他的愛人Matira詛咒變成一個沒有心的不死之身，不斷地等待詛咒解開的那一天，故事又切回現代，男主角遇到有心臟病的藝術家後，又發現就是前世詛咒過自己的愛人。

9.戛薩瓏花香／กลิ่นกาสะลอง／CH3

▲《戛薩瓏花香》男女主角有三世糾葛。（圖／翻攝自IG）

超人氣女星Yaya新戲首度搭擋James Ma，兩人大談三生三世的虐戀。她要扮演個性截然不同的雙胞胎，一個是美麗善良，另一個是脾氣火爆，第一世中兩姐妹慘遭壞爸爸害死，時空到了現代，姐妹因附身機會相認，但仍和轉世的男主角無法相守，第三世則是經過2、30年後，善良的姊姊轉世成為活潑可愛的大學生，男主角轉世成為地產大亨，再度相戀。

10.鬼娃娃／ตุ๊กตาผี／CH3

▲《鬼娃娃》小女孩緊抱娃娃，殊不知娃娃被鬼魂附身。（圖／翻攝自IG）

泰國觀眾喜愛靈異題材，電視台CH3在2019年一開始就上檔恐怖電視劇《鬼娃娃》測試觀眾膽量！這部堪稱是泰國版《安娜貝爾》，故事描述一名母親死後附身在女兒的洋娃娃上，丈夫則處心積慮想要殺死孩子，房中所有的娃娃組成「鬼娃兵團」顯靈懲罰惡人，全劇持續恐怖氛圍，又有感人親情。

▲《鬼娃娃》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）