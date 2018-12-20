15歲愛貓「撐到她生完小孩」病逝！　魏如萱送別：永遠愛你

記者李湘文／綜合報導

藝人魏如萱養了2隻貓Gaga、Woolala，跟寵物們感情超好，常透過網路分享人貓相處日常。不過，她20日不捨透露，高齡15歲的Gaga在早上離開了人世，「謝謝你，辛苦你了。我會永遠愛著你，會永遠記住我們在一起的時光。」

▲魏如萱愛貓Gaga過世。（圖／翻攝自臉書／魏如萱 waa wei）

魏如萱感慨，這15年來有辛苦、有享受、有快樂也有憂傷，「現在我不敢回想太多，因為真的好捨不得。」她稱讚Gaga，面對身體老化、生病，一直表現得比主人還堅強勇敢，而且很努力，「好幾次我都覺得你快要不行了，可是你徹底展現了黑貓強韌的生命力，醫生說你是神貓Gaga。」

▲Gaga以15歲高齡去世。（圖／翻攝自臉書／魏如萱 waa wei）

魏如萱透露，之前曾經在心裡許願，希望Gaga可以活到搬家之後，結果順利的撐了過去；後來她又許願，自己生寶寶的時候，Gaga也還能活著見到。高興的是，魏如萱在11月初生下兒子Louis，趕上讓寶寶和愛貓見面，「這些願望都實現了，Gaga謝謝你，辛苦你了。」

病逝的時候，Gaga看起來就只像是睡著，一身黑毛依然蓬鬆漂亮，而且又乾淨又美。魏如萱在臉書公開噩耗，感性表示：「謝謝大家一直以來為他加油打氣，謝謝大家對Gaga的愛。」許多粉絲也留言鼓勵「Gaga很幸福」、「他一定會變成天使」、「會再相遇的」。

▲Gaga向粉絲傳達Gaga病逝消息。（圖／翻攝自臉書／魏如萱 waa wei）