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羅大佑不敢喊她另個名！　安溥求幫推銷...下秒：好啦張懸

記者盧薇淩／台北報導

羅大佑每月一場於Legacy舉辦「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，19日主題為「情歌共和國」，精選20首歷年情歌經典並大聊感情觀，因應主題，羅大佑邀約欣賞已久的安溥同台合唱，兩人先一同合唱《滾滾紅塵》，再由安溥獨唱《你的樣子》，當歌曲一結束羅大佑立刻盛讚：「這首歌難度高，非常容易走音，第一次聽到女聲的版本，還唱得這麼好聽！」

▲▼羅大佑演唱會找來安溥助陣 。（圖／Legacy）

▲羅大佑和安溥同台演出。（圖／Legacy）

首次同台的兩人，一聊天停不下來，安溥一上台，羅大佑立刻虧她：「我都不敢稱呼她另一個名字，她不讓我講。」安溥語塞回應：「幫我推銷一下嘛…」但羅大佑繼續逗弄安溥，做嘴型鼓譟觀眾呼喊藝名「張懸」，安溥假裝面露無奈自喊：「好啦…張懸！張懸！張懸！明年一整年份呼喊『張懸』的扣打都被我自己講完囉！」並接著跟全場分享：「平常自己很少在演出時會緊張，但今天就像是聽爸爸講笑話，一定要馬上get到對方的意思，舉止進退都需要恰到好處！」

▲▼羅大佑演唱會找來安溥助陣 。（圖／Legacy）

▲羅大佑、安溥及老王樂隊。（圖／Legacy）
 
羅大佑再繼續問：「為什麼最近不唱自己的歌，只唱別人的歌？」安溥則侃侃而談，說明希望重新詮釋這些陪著自己走過人生歷練的歌曲，也打趣回應：「一直都想參加『我是歌手』，終於圓夢啦！」接著兩人準備合唱《愛的箴言》前，羅大佑也故作神祕地跟觀眾說：「我的情歌很少有『愛』這個字，講出來就不值錢了」安溥則再回應：「那我想我們這輩就是太愛講『愛』，難怪『愛』都不值錢。」一來一往互虧讓全場笑聲不斷。
 
昨晚也邀請到在Youtube創下近千萬點播數的老王樂隊開場，特別翻唱《鹿港小鎮》跟偶像致敬，這也是老王樂隊與羅大佑、安溥首次碰面，團員們在演出空檔也化身小粉絲，除了簽名合照外也與兩大創作人進行交流，羅大佑與安溥無私分享個人經驗談，讓團員們直呼收穫滿滿。

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