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林俊傑攻蛋加場門票2分半賣光！再宣布好消息「進階」了

記者盧薇淩／台北報導

林俊傑2018「聖所世界巡迴演唱會」將在明年2月14日至17日一連4天在台北小巨蛋登場，繼上週兩場以短短2分半的時間秒殺，加場兩天的門票也在2分半鐘內搶售一空。如此盛況可見天王魅力無可抵擋，也讓JJ再一次興奮的感謝所有樂迷們的支持，更開玩笑說：「為了連唱四天，我最近已經開始在安排我的健身計畫了！」JJ也同步宣布新好消息，推出演唱會二巡主題曲《進階》。

▲▼林俊傑演唱會門票2分鐘內秒殺 。（圖／華納提供）

▲林俊傑演唱會門票2分鐘內秒殺。（圖／華納提供）

將登上台北小巨蛋舉辦演唱會的JJ，上週一開放2月16日、2月17日兩場的購票，隨即造成售票系統一片大戰，門票更在短短2分半宣告完售。而加場的2月14日、2月15日兩天演出，門票也在2分半內秒殺，第一時間得知消息的JJ，也再一次深深的感謝所有粉絲，同時也興奮說：「第一次要在台北小巨蛋連唱四天，感覺很新鮮，不過我也已經開始在安排我的健身計畫了；大家到時見了，一定有驚喜準備給大家！」

▲▼林俊傑演唱會門票2分鐘內秒殺 。（圖／華納提供）

▲林俊傑推出新單曲。（圖／華納提供）

隨著演唱會逐漸逼近，JJ在演唱會前夕推出全新單曲《進階》，同時是JJ睽違一年的全新作品，而這首歌也是JJ為「聖所世界巡迴演唱會」二巡所寫的主題曲，也希望這首歌能當作送給樂迷迎接2019年的大禮。如今回到台北開唱，對JJ也深具意義，因此他想藉由這首歌，JJ說：「希望大家一起在新的年度裡找到新的方向、蓄滿新的能量，我們一起『進階』！」新單曲《進階》將於12月27日數位平台全面上架。

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