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潘瑋柏一上台：抱歉我今天不能笑！「半臉僵住好痛」原因笑了

記者盧薇淩／台北報導

「亞洲唱跳天王」潘瑋柏「Alpha創使者世界巡迴演唱會」從4月起跑，走過200個日子、10場10萬人場次，宣布將於2019年3月9日唱回台北小巨蛋，這是他三度攻蛋，但他20日一現身記者會，就對著全場記者說：「抱歉，我今天沒辦法笑，因為我吃東西咬到嘴巴。」講話像是「含滷蛋」，替記者會增加了意外。

▲▼潘瑋柏小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者張一中攝）

▲潘瑋柏嘴巴咬傷。（圖／記者張一中攝）

潘瑋柏一上台接受媒體拍照就說：「抱歉我今天沒辦法笑，因為我吃東西咬到嘴巴，參加謝霆鋒節目吃太多咬到，現在只能笑一半，我先說，避免被誤會。」他笑說自己最近很貪吃，尤其年底的誘惑更多，「我發專輯時會瘦，不發專輯就像一顆球，《不得不愛》那時候是體重巔峰，過年要把自己綁在椅子上，而且我發覺『重量級』時工作運很好。」笑說現在對自己體重「不滿意」，「太輕了！」

▲▼潘瑋柏小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者張一中攝）

▲潘瑋柏上次小巨蛋開唱，經歷撞頭意外。（圖／記者張一中攝）

潘瑋柏回到小巨蛋開唱，上次經歷撞頭事件，雖然撞頭90天後順利回歸攻蛋，但心裡仍有一些陰影，「那時候有些在高空的事會害怕。」對於感情事件一向低調，他也笑說：「媽媽催（婚）慘了，被問就哈哈，笑笑過去。」潘瑋柏歲末年終會送歌迷禮物，12月31日數位上架新單曲《Moonlight》Remix版，而演唱會門票Live Nation Taiwan會員預購將於1月5日開賣。

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