女歌手邊哭邊吃爆肥！1年半甩肉17kg　「健康瘦」方法交帥男友

記者盧薇淩／台北報導

華研音樂新人Karencici近日推出新專輯《SHA YAN》，20日舉行發片記者會，她16歲獨自從美國來台發展，被華研簽下培訓，在訓練壓力之下暴飲暴食，身高168公分胖到65公斤，她說：「那時候很憂鬱，經紀人每天要我量體重，難過就吃，變哭邊吃一些垃圾食物。」不過後來心情變好，找對方式減肥，主要吃素食、戒有糖飲料，在短短1年半甩肉17公斤，加上規律上健身房重訓，練出蠻腰馬甲線。

▲Karencici舉行發片記者會。（圖／記者湯興漢攝）

剛到台灣發展時，在離鄉背井及訓練之下，Karencici陷入憂鬱情緒，還時常邊吃邊哭，經紀人逼她天天量體重，「吃完了又哭。」她創作能量爆發，曾替田馥甄寫了《無用》，蔡依林新專輯《UGLY BEAUTY》還收錄她寫的歌曲，「被採用當下很開心又不可思議，有賣給另一個天后了。」

▲Karencici一年多甩肉17公斤。（圖／記者湯興漢攝）

獨自在台發展，Karencici坦言過節日時特別想家，某一年農曆過年，她自己在家買麥當勞在家吃，對於闖星壇，她說：「家人蠻支持的，趁年輕闖一闖，媽媽說失敗的話還可以回來。」現在的她戀愛ing，和男友遠距離交往1年多，兩人在星巴克巧遇，男友因沒帶錢她出手救援，加上兩人有音樂領域上的共同話題，進而發展出愛苗，被問公司會反對戀愛嗎？她笑說不會，「他們覺得戀愛可以幫助寫歌。」一講完一旁同事笑說，「這樣講好像我們很現實！」

▲Karencici和男友交往1年多。（圖／記者湯興漢攝）