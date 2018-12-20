布魯克林官宣！　「手摸新歡翹臀」認愛…繼超殺女後IG首放閃

記者傅家妤／綜合報導

貝克漢的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）和「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）分手後，身邊女伴換個不停，最近的新女友是模特兒哈娜克羅斯（Hana Cross），兩人過去經常被拍到約會畫面，但從未出面回應此事，沒想到他日前直接在IG上曬出合照認愛，哈娜克羅斯也是繼超殺女後，首位出現在他社群網站上的女友。

▲布魯克林與超殺女分手後，就未曾主動在IG上放閃。（圖／翻攝自IG／布魯克林）

布魯克林在分手後，傳出多段緋聞，也不止一次被拍到與女伴當眾接吻，在此之前的緋聞對象包括Lexy Panterra、Alex Lee Aillon和Abi Manzoni等。近來他與哈娜克羅斯走得非常近，兩人哈被拍到一起看演唱會，一起參加派對等，日前他還主動在媒體面前，牽起女方的手離去，疑似主動認愛，引來不少揣測。

▲布魯克林曬出同框照認愛。（圖／翻攝自IG／布魯克林）

沒想到事隔不到數日，布魯克林直接在IG上曬出2人合照，並標註了哈娜克羅斯，還在發文中留下一個愛心符號，直接確立兩人的情侶關係，畫面中只見兩人身穿白色情侶服，對著鏡頭開心地比YA。連到女方的IG上也可看到，哈娜克羅斯也貼出了同樣地點拍下的照片，只見兩人緊緊擁抱在一起，布魯克林一隻手環抱著她的要，另一隻手則放在她的臀部上，可見小倆口正愛得火熱，完全沉溺在濃情密意的兩人世界中。

▲哈娜克羅斯也曬出照片，同樣留下一個愛心符號配合認愛。（圖／翻攝自IG／哈娜克羅斯）